El enigma de la Sábana Santa: qué dice la ciencia y qué sostiene la Iglesia en el siglo XXI

La Sábana Santa, un lienzo de lino que muestra la imagen de un hombre con marcas de crucifixión, volvió al centro del debate tras nuevos estudios científicos que cuestionaron análisis previos y reactivaron la discusión entre evidencia empírica y tradición religiosa.

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La llamada Sábana Santa de Turín es una tela de lino de aproximadamente 4,4 metros de largo que exhibe la figura frontal y dorsal de un hombre con heridas compatibles con una crucifixión. La reliquia se conserva en la catedral de San Juan Bautista, en Turín, Italia.

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El interés científico sobre el objeto se intensificó en el siglo XX. En 1988, tres laboratorios independientes realizaron una datación por carbono 14. El estudio concluyó que la tela databa de la Edad Media, entre 1260 y 1390.

Ese análisis fue publicado en la revista científica Nature. El informe indicó que los resultados eran “concluyentes” y situaban el origen del lino en el período medieval, lo que contradecía la tradición que la vincula con el siglo I.

¿Qué determinó la datación por carbono 14 sobre la Sábana Santa?

El estudio de 1988 fue coordinado por laboratorios de la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Los investigadores analizaron muestras de la tela mediante espectrometría de masas.

Según el artículo publicado en Nature, los resultados arrojaron una fecha media de 1325. Los autores afirmaron que “la datación demuestra que la tela es de origen medieval” (Nature, 1989).

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Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos sobre ese análisis. Algunos investigadores señalaron posibles contaminaciones en las muestras o reparaciones textiles que podrían haber alterado los resultados.

En 2005, el químico estadounidense Raymond Rogers, integrante del Shroud of Turin Research Project, sostuvo que la muestra analizada provenía de un sector reparado. En un artículo publicado en Thermochimica Acta, indicó que “la zona utilizada para la datación no era representativa del lienzo original”.

¿Qué aportan los nuevos estudios con rayos X sobre la Sábana Santa?

En los últimos años, investigaciones basadas en técnicas de rayos X volvieron a poner en discusión la antigüedad del lino. En 2022, un estudio liderado por el Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación de Italia utilizó dispersión de rayos X de gran ángulo.

El trabajo fue publicado en la revista Heritage. Los investigadores analizaron el envejecimiento natural de las fibras de lino y compararon los resultados con telas de referencia de distintas épocas.

El estudio concluyó que las características estructurales del lino eran “compatibles con un tejido de unos 2.000 años de antigüedad”, siempre que se hubieran mantenido condiciones específicas de conservación (Heritage, 2022).

Los autores aclararon que el método requiere condiciones ambientales estables para ser preciso. También señalaron que los resultados no descartan completamente la datación medieval, pero abren la posibilidad de una cronología más antigua.

En paralelo, otros análisis científicos no lograron explicar cómo se formó la imagen en la tela. Estudios realizados por el Shroud of Turin Research Project en 1978 determinaron que la imagen no está pintada ni teñida.

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Según ese informe técnico, “no se detectaron pigmentos, tintas o colorantes que expliquen la formación de la imagen” (STURP, informe final, 1981). El mecanismo de impresión sigue sin una explicación concluyente.

La Iglesia Católica, por su parte, nunca definió oficialmente la autenticidad de la reliquia. El Vaticano la considera un ícono que remite a la Pasión de Cristo, pero no un objeto de fe obligatoria.

El papa Juan Pablo II declaró en 1998 que la Sábana Santa es “un desafío a la inteligencia” y un objeto que invita a la reflexión, según registros del Vaticano.

Actualmente, el lienzo permanece bajo custodia en Turín y se exhibe de manera pública en ocasiones excepcionales. La última exposición masiva ocurrió en 2015.

El acceso para investigaciones científicas está restringido y requiere autorización eclesiástica. Los estudios más recientes se realizaron sobre fibras previamente extraídas o mediante técnicas no invasivas.

La próxima revisión integral del estado del lienzo depende de decisiones conjuntas entre autoridades científicas y eclesiásticas. Hasta ahora, no se anunció una nueva campaña oficial de datación.

El debate sobre la Sábana Santa continúa abierto entre la evidencia científica disponible y las interpretaciones religiosas, sin un consenso definitivo sobre su origen.