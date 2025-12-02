Cada 8 de diciembre, los argentinos colocan el árbol de Navidad por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Aunque la fecha es religiosa y no está directamente vinculada al árbol en sí, con el tiempo la tradición popular asoció el feriado con el inicio formal de las fiestas navideñas.

En muchos países, como en Argentina, la fecha no es laborable, lo que facilitó que las familias se reunieran para preparar la decoración. La fecha tiene el fin de destacar los valores de la fe, la empatía y la caridad que representa la Virgen María, la madre de Jesucristo, nacido —de acuerdo con la tradición— por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina.

Inicia el mes de la Navidad y el sector del juguete atraviesa su peor crisis | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuál es el origen del árbol de Navidad cada 8 de diciembre

El origen del árbol de Navidad combina tradiciones paganas y cristianas. Los pueblos del norte de Europa decoraban árboles siempreverdes durante el solsticio de invierno como símbolo de vida y renovación. Con el tiempo, el cristianismo tomó esta costumbre y, en la Edad Media en Alemania, se popularizó el “Árbol del Paraíso”, un pino adornado con manzanas y velas. Desde el siglo XIX, la tradición se expandió por Europa y América hasta convertirse en uno de los símbolos más importantes de la Navidad.

Otra costumbre, en cambio, asegura que los druidas de Europa Central decoraban a sus dioses adornando un árbol llamado Yggdrasil. Después, la tradición cristiana inició a decorar pinos con luces y frutos que simbolizan la luz de Jesús.

Por lo tanto, el árbol de Navidad no nació como un símbolo cristiano: surgió de antiguos rituales europeos que celebraban la vida en pleno invierno y, siglos después, fue adoptado por la Iglesia.

8 de diciembre: cuánto cuesta armar el árbol para la Navidad 2025 | Perfil

Cómo decorar el árbol de Navidad

Al momento de decorar el árbol de Navidad, se puede hacer de la siguiente manera:

Antes de decorar el árbol, colocar en un canasto o maceta el antiestético trípode de plástico .

Se puede empezar por las luces : que vayan de adentro hacia afuera y en espiral ascendente .

Después poner las guirnaldas , que se introducen primero en la punta del árbol bajando en forma de espiral.

Las esferas y las estrellas pueden colocarse tanto en el arbolito como en centros de mesa transparentes para decorar distintos rincones del ambiente.

Por último, suele ponerse una estrella grande en la punta, sumado el pesebre, que es la representación del nacimiento de Jesucristo. Está compuesto por figuras que representan a: el Niño Jesús, la Virgen María, José, los tres Reyes Magos (Gaspar, Melchor y Baltasar), la Estrella de Belén, y animales como la mula, el buey, gallinas, ovejas y cabras. También podés agregar adornos de Papá Noel en tu hogar.

MC/ff