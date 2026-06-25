El Partido Socialista festeja sus 130 años y renueva sus autoridades a nivel nacional

El Partido Socialista de Argentina festejará el sábado 27 y el domingo 28 de junio su 130° aniversario en un evento que convocará a legisladores, concejales, intendentes, dirigentes y militantes de todo nuestro país. En ese marco, asumirán las nuevas autoridades nacionales: Mónica Fein renovará su mandato como presidenta y Alfredo Lazzeretti asumirá el puesto de secretario general.

Mónica Fein

Del encuentro también participarán referentes como Joaquín Blanco, Esteban Paulón, Clara García y Matías Chamorro.

El evento tendrá diferentes actividades, incluyendo dos que prometen ser muy convocantes por el prestigio de las figuras que participarán de ellas:

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- El panel “Aporte del ideario socialista a la construcción de la Nación Argentina” reflexionará sobre la influencia del pensamiento socialista a nivel político, social y cultural en nuestro país.

De esta mesa participarán Carlos Miguel Herrera, jurista e historiador especializado en filosofía del derecho, constitucionalismo social e historia del socialismo; Carlos Pagni, periodista, historiador y analista político, reconocido por su trabajo en La Nación y LN+; Diana Maffía, doctora en Filosofía, investigadora y referente del pensamiento feminista; y Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista de Argentina. El moderador será el periodista Jaime Rosemberg.

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- Luego se realizará un segundo panel llamado “Diálogo político para construir una alternativa al gobierno de Milei”, del que participarán Danya Tavela, diputada nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical; Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y referente del Partido Peronista; Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica ARI; y Esteban Paulón, diputado nacional y referente del Partido Socialista.

El objetivo de este panel es debatir el presente y el futuro de Argentina, analizando las vías posibles para construir una "alternativa democrática, progresista y republicana" frente a la actual situación política.

Esteban Paulón

Breve historia del Partido Socialista en Argentina

El Partido Socialista de Argentina se fundó el 28 de junio de 1896 y, por ese motivo, es una de las fuerzas políticas más antiguas de nuestro país.

Hermes Binner

A lo largo de su historia, importantes figuras surgieron de él, comenzando por el fundador del partido, Juan B. Justo; al que luego se sumaron Alicia Moreau, Julieta Lanteri y Cecilia Gierson, tres pioneras en todo lo relacionado a la lucha por los derechos de las mujeres y el sufragio femenino; Guillermo Estévez Boero, referente de la reforma universitaria; Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de toda América Latina; Alfredo Bravo; y, ya en la historia más reciente, Miguel Lifschitz, Hermes Binner y Antonio Bonfatti .

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El socialismo impulsó, desde el comienzo del siglo XX, leyes para la protección laboral de niños y mujeres; el descanso dominical; la prohibición del trabajo nocturno; y la jornada laboral limitada a ocho horas.

Durante las últimas décadas, el PS se enfocó en proyectos relacionados a la diversidad, la educación pública, los derechos humanos, la igualdad de género y la transparencia institucional.