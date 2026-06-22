La pulseada en la Cámara de Diputados en torno a la figura del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alta tensión política. Luego de que la oposición convocara a una sesión especial con el objetivo de iniciar un proceso de interpelación y moción de censura contra el funcionario, el presidente del cuerpo, Martín Menem, desactivó la jugada llamando a una reunión informativa de comisión.

En diálogo con el periodista Pablo Caruso en el aire de "QR!", el diputado nacional por Provincias Unidas, Esteban Paulón, desnudó los pactos subterráneos detrás de la medida y denunció que el oficialismo "gana tiempo" para blindar al ministro.

La interna que atraviesa el partido de Mauricio Macri quedó expuesta ante el tratamiento de la continuidad de Adorni

"Un caramelo de madera": la estrategia de Menem para salvar los acuerdos

Para el legislador santafesino, la convocatoria a comisión no es más que una "coartada" diseñada para que los bloques aliados al Gobierno no tengan que explicar por qué decidieron no bajar al recinto a dar quorum. "Acá hay diputados, diputadas y dirigentes que han dicho hasta el cansancio que Adorni se tiene que ir, que nos mintió en la cara", disparó Paulón en "QR!", recordando que la Constitución Nacional, en su artículo 101, faculta al Parlamento a avanzar de forma directa sin necesidad de dictamen de comisión.

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"Plantean una reunión informativa en una semana, que es un caramelo de madera, no existe", sentenció el diputado respecto a la maniobra del titular de la Cámara Baja. Según su análisis, esta promesa "vana" le sirve al PRO y a la Unión Cívica Radical para no romper los acuerdos de fondo que mantienen con La Libertad Avanza, los cuales incluyen el reparto discrecional de comisiones y el armado de listas conjuntas para las elecciones del año próximo en la provincia de Buenos Aires.

La fractura expuesta del PRO y el desafío al liderazgo de Macri

Uno de los puntos más agudos del debate en "QR!" giró en torno a la interna que atraviesa el partido fundado por Mauricio Macri, cuya división quedó expuesta ante el tratamiento de la continuidad de Adorni. Paulón explicó que, mientras en el Senado el bloque está controlado por el expresidente (quien busca "llevarse puesto" al Jefe de Gabinete para instalar un perfil propio), en la Cámara de Diputados la dinámica responde a los intereses de Cristian Ritondo.

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"Ritondo ya no le responde tanto a Macri, aunque se saquen la foto", analizó el invitado en el programa, ligando la conducta de la bancada a promesas del Ejecutivo a Diego Santilli, en el Ministerio del Interior. Finalmente, el legislador ratificó que la oposición buscará dar el debate en el recinto "aunque sea en minoría" para dejar en evidencia ante la sociedad "quiénes tienen un compromiso real con la remoción de Adorni y quiénes hicieron fulbito para la tribuna".

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