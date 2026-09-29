La histórica visita del papa León XIV a la Argentina movilizará a millones de fieles, autoridades y delegaciones internacionales. Ante el escenario de traslado masivo que se espera entre el lunes 9 y miércoles 11 de noviembre, se estableció que el transporte público será gratuito durante su primer viaje apostólico a la Argentina con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar el acceso de la ciudadanía a los eventos litúrgicos.

Desde la Secretaría de Transporte y los ministerios provinciales involucrados han diagramado un esquema de funcionamiento de las distintas vías de movilidad. La medida aplicará de forma automática en las unidades de transporte urbano de pasajeros y formaciones de trenes regionales y metropolitanos.

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Los colectivos y trenes operarán con esquemas de día hábil y refuerzos especiales en las horas pico

El transporte público será gratuito durante la visita del papa León XIV a la Argentina

-Colectivos urbanos e interurbanos: El ingreso a las unidades se realizará sin necesidad de validar la tarjeta SUBE ni utilizar medios de pago electrónicos durante las jornadas asignadas.

-Red ferroviaria: Las líneas de trenes metropolitanos mantendrán sus molinetes abiertos para garantizar un flujo continuo en los horarios de mayor concentración de pasajeros.

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El secretario de Transporte, Franco Mogetta, sostuvo que “disponer la gratuidad del transporte público y mantener un esquema de altas frecuencias es la herramienta claves para canalizar la movilidad hacia los puntos neurálgicos de la visita del papa León XIV de forma ordenada y segura”

Frecuencia de colectivos y trenes durante la visita del papa León XIV

En lo que respecta a los colectivos, se mantendrán unidades de reserva en las cabeceras principales, garantizando un intervalo promedio de entre 3 y 5 minutos en los corredores que conduzcan a los centros de los eventos públicos.

Además, se implementarán carriles preferenciales para el transporte público masivo alrededor de los perímetros de seguridad dispuestos por el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales.

Por su parte, el funcionamiento de los trenes en la red ferroviaria de la Región Metropolitana de Buenos Aires y los servicios regionales de Córdoba operarán con frecuencias reforzadas, sumando formaciones adicionales en las líneas de mayor caudal de pasajeros.

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Frecuencia de colectivos y trenes durante la visita del papa León XIV

El ministro de Producción y Ciencia de Córdoba, Manuel Calvo, enfatizó: “El transporte público será el eje vertebrador para que el acontecimiento se desarrolle con total fluidez. Coordinamos junto al municipio de Córdoba la gratuidad del boleto urbano para acompañar a las miles de familias que se movilizarán durante la jornada”.

El horario nocturno se extenderá para asegurar el retorno ordenado de los feligreses al término de los actos centrales y misas masivas.

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Cronograma de feriados y alcance territorial

La gratuidad del transporte público irá acompañada del cronograma de días no laborables y feriados dispuesto para garantizar la seguridad y la organización operativa de la visita del pontífice:

-Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

-Martes 10 de noviembre: Feriado aplicable en la Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Miércoles 11 de noviembre: Feriado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar los traslados con antelación y consultar los canales oficiales de los ministerios de transporte para verificar las novedades sobre desvíos de tránsito y horarios del servicio.

PM/ML