martes 29 de septiembre de 2026
SOCIEDAD
Movilizará a millones de fieles

El transporte público será gratuito durante la visita del papa León XIV a la Argentina

La gratuidad del pasaje abarcará las diferentes etapas del itinerario papal. En las jurisdicciones clave de la visita oficial, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Córdoba, los usuarios no deberán abonar boleto en las líneas urbanas e interurbanas adheridas.

El transporte será gratuito durante la visita del papa León XIV a la Argentina
El transporte será gratuito durante la visita del papa León XIV a la Argentina | AFP

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina movilizará a millones de fieles, autoridades y delegaciones internacionales. Ante el escenario de traslado masivo que se espera entre el lunes 9 y miércoles 11 de noviembre, se estableció que el transporte público será gratuito durante su primer viaje apostólico a la Argentina con el objetivo de facilitar los desplazamientos y garantizar el acceso de la ciudadanía a los eventos litúrgicos.

Desde la Secretaría de Transporte y los ministerios provinciales involucrados han diagramado un esquema de funcionamiento de las distintas vías de movilidad. La medida aplicará de forma automática en las unidades de transporte urbano de pasajeros y formaciones de trenes regionales y metropolitanos.

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Los colectivos y trenes operarán con esquemas de día hábil y refuerzos especiales en las horas pico

El transporte será gratuito durante la visita del papa León XIV a la Argentina
El transporte público será gratuito durante la visita del papa León XIV a la Argentina

-Colectivos urbanos e interurbanos: El ingreso a las unidades se realizará sin necesidad de validar la tarjeta SUBE ni utilizar medios de pago electrónicos durante las jornadas asignadas.

-Red ferroviaria: Las líneas de trenes metropolitanos mantendrán sus molinetes abiertos para garantizar un flujo continuo en los horarios de mayor concentración de pasajeros.

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El secretario de Transporte, Franco Mogetta, sostuvo que “disponer la gratuidad del transporte público y mantener un esquema de altas frecuencias es la herramienta claves para canalizar la movilidad hacia los puntos neurálgicos de la visita del papa León XIV de forma ordenada y segura”

Frecuencia de colectivos y trenes durante la visita del papa León XIV

En lo que respecta a los colectivos, se mantendrán unidades de reserva en las cabeceras principales, garantizando un intervalo promedio de entre 3 y 5 minutos en los corredores que conduzcan a los centros de los eventos públicos.

Además, se implementarán carriles preferenciales para el transporte público masivo alrededor de los perímetros de seguridad dispuestos por el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales.

Por su parte, el funcionamiento de los trenes en la red ferroviaria de la Región Metropolitana de Buenos Aires y los servicios regionales de Córdoba operarán con frecuencias reforzadas, sumando formaciones adicionales en las líneas de mayor caudal de pasajeros.

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Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires
Frecuencia de colectivos y trenes durante la visita del papa León XIV

El ministro de Producción y Ciencia de Córdoba, Manuel Calvo, enfatizó: “El transporte público será el eje vertebrador para que el acontecimiento se desarrolle con total fluidez. Coordinamos junto al municipio de Córdoba la gratuidad del boleto urbano para acompañar a las miles de familias que se movilizarán durante la jornada”.

El horario nocturno se extenderá para asegurar el retorno ordenado de los feligreses al término de los actos centrales y misas masivas.

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Cronograma de feriados y alcance territorial

La gratuidad del transporte público irá acompañada del cronograma de días no laborables y feriados dispuesto para garantizar la seguridad y la organización operativa de la visita del pontífice:

-Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

-Martes 10 de noviembre: Feriado aplicable en la Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Miércoles 11 de noviembre: Feriado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar los traslados con antelación y consultar los canales oficiales de los ministerios de transporte para verificar las novedades sobre desvíos de tránsito y horarios del servicio.

PM/ML

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