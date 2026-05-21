En CABA cambiará la forma de trabajo de los taxistas y los regímenes de las apps de viajes

El Gobierno porteño anunció este jueves por la tarde cambios importantes en la forma de habilitación y la manera de trabajar de los taxistas, además de modernizar las regulaciones para los conductores de las apps de viajes que ya funcionan en la Ciudad.

Estas medidas fueron anunciadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro del que participaron representantes del Sindicato de Taxistas y de empresas de aplicaciones.

Según Macri, “durante años, la política fingió demencia: todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo.

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La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Por eso ahora decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, añadió el jefe de Gobierno.

El servicio de taxis en la Ciudad está regulado por el Código de Tránsito y Transporte. Es un régimen propio de un servicio público de transporte. Hoy exige una renovación, mayor flexibilidad operativa y menores costos en tiempos y trámites porque, por ejemplo, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su arancel y su procedimiento. Y tiene exigencias, como usar uniforme.

Las novedades para los taximetreros

-Se va a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor).

-Se permiten vehículos M1, como una camioneta familiar.

-Se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor). Hoy es de 5 personas, eso posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

Se eliminarán para los taxis:

-La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.

-El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.

-La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación y vinculación a BA Taxi.

-La obligatoriedad de turnos fijos.

-La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.

-La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

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Cambios en las apps de viajes

-Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

-Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.

-Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.

Además, se eliminará la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada). Lo mismo con las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias. Y se acaban las tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.

Préstamos para renovación de flota

La Ciudad da créditos para el recambio de la flota de taxis como parte del plan de Electromovilidad. El Banco Ciudad financia la compra de taxis eléctricos con un préstamo prendario que ofrece hasta $28 millones con un plazo de 48 meses. La tasa de interés es fija del 20% y cubre hasta el 70% del valor total del vehículo.

Para acceder, los titulares deben contar con una licencia de taxi con al menos dos años de antigüedad y acreditar un año de inscripción como monotributistas o independientes.

ML