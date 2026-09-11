Encontraron una carta inédita de 1833 que revela cómo fue ocupación británica de las Islas Malvinas

Una carta oficial del 26 de enero de 1833 brinda una descripción detallada sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas, revelando cómo el Gobierno de Buenos Aires informó lo sucedido a las autoridades de Tucumán.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el documento fue mandado por el gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia, poco después después del desembarco inglés en Puerto Soledad. La carta, de cuatro hojas, reconstruye los hechos usando como base el parte escrito por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que se hallaba en las islas cuando arribó la corbeta británica HMS Clio.

Brasil tomó posición sobre el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El texto define lo sucedido como una “nueva escandalosa agresión” y afirma que la acción ocurrió “en deshonor del Pabellón Argentino” y en perjuicio de los derechos de la República.

El gobernador Balcarce indica que la ocupación es todavía más grave por los vínculos de “amistad y comercio” que tenían Argentina y Gran Bretaña.

El relato de la ocupación británica de Malvinas

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la carta cuenta el comandante británico John Onslow se presentó ante Pinedo el 2 de enero de 1833 y le informó que había llegado para tomar posesión de las islas Malvinas, exigiéndole que el pabellón argentino fuera arriado dentro de las siguientes 24 horas y reclamando que las tropas y los habitantes dejaran el territorio.

Frente a esos requerimientos, Pinedo respondió que no podía aceptar la decisión británica sin antes recibir instrucciones expresas al respecto de sus superiores.

Al día siguiente, el militar argentino se entrevistó nuevamente con el comandante británico y volvió a cuestionar su invasión de Malvinas. Onslow le contestó que tenía las fuerzas necesarias y, además, esperaba refuerzos, por lo que podía hacer lo que “le pareciera”.

Frente a esas palabras, Pinedo indicó que responsabilizaba a Gran Bretaña por lo que definía como una violación de los derechos argentinos.

El Gobierno anunció las nuevas medidas que implementará para defender la soberanía argentina en Malvinas

Según la carta, antes de abandonar Malvinas, el comandante argentino ordenó que no se arriara el pabellón nacional; sin embargo, poco después, tropas británicas desembarcaron en Puerto Soledad, donde izaron la bandera británica y quitaron la argentina.

El mandatario bonaerense afirma que los hechos “desmienten las protestas amistosas” que la Argentina había recibido, hasta ese momento, de Gran Bretaña.

La misiva plantea que Buenos Aires tenía tres exigencias para el Gobierno británico: una reparación, el reconocimiento del derecho argentino sobre las islas y la posibilidad de quedar nuevamente en control del territorio.

El escrito, que termina con la firma de Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza, se sumó al patrimonio documental conservado en Tucumán.

HM