Encuesta: cuáles son los grupos más afectados por la discriminación en Argentina

Durante el Mundial de fútbol, los argentinos fuimos reiteradamente acusados de discriminación y racismo. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Una encuesta de la Universidad de San Andrés relevó la percepción pública sobre este punto. Ante la pregunta de qué colectivos reciben peor trato o sufren más dificultades en su vida cotidiana, el de las personas pobres fue el más señalado.

Un 64% de los participantes afirmó que ser pobre genera peor trato con mucha o bastante frecuencia. El registro alcanzó el 47% para personas homosexuales y el 42% ante mujeres. Un 32% identificó estas dificultades para personas negras o de piel oscura, y un 25% para extranjeros.

Ser pobre, homosexual, mujer o tener piel negra u oscura trae mayores dificultades cotidianas, según la encuesta de UdeSA.

Por otra parte, la preocupación por la pobreza creció tres puntos porcentuales, y alcanza un 30%. Es superada por preocupaciones concurrentes: la falta de trabajo, con 39%, y los bajos salarios, con 36%. También aparece la corrupción, con un 34%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La pobreza, el principal factor de trato desigual según todos los segmentos encuestados

El estudio de opinión pública dividió a los encuestados por género, edad, nivel socioeconómico y voto en las elecciones presidenciales de 2023. En líneas generales, las mujeres, las personas más jóvenes y los votantes de izquierda perciben mayor discriminación y malos tratos que los hombres, las personas de mayor edad y los votantes de derecha.

A través de todos los segmentos, la opinión fue unánime: la condición de pobre es la que más discriminación y peores tratos provoca en la sociedad argentina. La diferencia más significativa es la que se da por preferencias políticas: entre quienes votaron a Myriam Bregman a presidenta en 2023, esta percepción trepó al 86%, contra un 51% para el electorado de Patricia Bullrich.

Segmentación en los percepciones de discriminación según género, edad, nivel socioeconómico y preferencias políticas.

Más allá de eso, las variaciones son muy leves. En términos de género, el 67% de las mujeres consideró que las personas pobres reciben un peor trato con frecuencia, frente al 61% de los hombres. En el desglose por generaciones, el sector de 30 a 45 años registró el porcentaje máximo con un 68%, mientras que el mínimo lo marcan los "boomers" (mayores de 62 años) con un 60%. En la distribución por nivel socioeconómico, el sector medio alto lideró la mención de esta dificultad con un 66%, mientras que el nivel ABC1 registró el valor mínimo con un 60% de las opiniones.

Hay brecha de género y edad en la percepción de la discriminación por género y orientación sexual

La percepción sobre el trato desigual hacia las mujeres varía según a quién se le pregunte: un 52% de las mujeres afirmó que ellas reciben un trato peor con mucha o bastante frecuencia en el día a día, mientras que entre los hombres, el registro de esta opinión desciende al 32%. Por el contrario, un 59% de los hombres sostuvo que este trato desigual ocurre de manera infrecuente; en el sector femenino, esa postura sobre la baja frecuencia de la discriminación se reduce al 39%.

También hay una variación muy grande en función de las preferencias políticas: entre los votantes de Myriam Bregman, un 71% afirmó que las mujeres reciben un peor trato de forma frecuente, opuesto a los votantes de Javier Milei, con apenas un 29%, y de Patricia Bullrich, con un 30%. Generacionalmente, cuanto más jóvenes los encuestados, más discriminación de género perciben: la generación Z (menores de 29 años) lo ubican en un 46%, contra 37% de los boomers.

Algo muy parecido ocurre con la percepción de la discriminación hacia las personas homosexuales: un 53% de las mujeres registró esta situación como frecuente frente al 42% de los hombres. En el desglose electoral de 2023, la opinión sobre el peor trato frecuente alcanzó el 67% entre los votantes de Myriam Bregman y descendió al 33% en el sector de Patricia Bullrich. Por su parte, la mención de esta dificultad se ubicó en el 52% en la Generación Z y en el 42% en el segmento de los más mayores.

La discriminación por color de piel, en cuarto lugar

La discriminación hacia las personas negras o de piel oscura, que fue uno de los ejes de las críticas contra la Argentina durante el Mundial de fútbol, se ubica recién en el cuarto lugar de las percepciones de los encuestados, con un 32% que consideró que sufren un peor trato de manera frecuente. Entre las mujeres, este registro se posiciona en el 35%, mientras que se reduce al 29% en los hombres. Por nivel socioeconómico, el sector medio alto y el bajo coinciden en un 33% de respuestas sobre la existencia de estas dificultades.

"En Argentina nunca hubo regímenes de segregación racial como hubo en Estados Unidos", destaca el historiador Ezequiel Adamovsky

Resulta llamativo que en este caso, el sector etario que reconoce mayor discriminación por ser negro no es el más joven, sino la generación X, de entre 46 y 61 años. Y en la segmentación política, la mayor percepción está entre los votantes de Sergio Massa, con un 48% de opiniones sobre este trato.

El último lugar de las características evaluadas por la encuesta corresponde a los extranjeros, con un 25% de percepción de desigualdad.

Crece la preocupación por la pobreza, junto al desempleo y los bajos salarios

Otro tramo de la encuesta, destinada a reflejar cuáles son las principales preocupaciones de las ciudadanía, muestra que la pobreza creció tres puntos porcentuales en ese ranking, y alcanza un 30%.

La evolución en el tiempo de los factores de preocupación de los argentinos, según la encuesta de UdeSA: crece la pobreza, baja la corrupción.

Los temas de empleo y economía lideran la agenda de problemas del país. La falta de trabajo se ubicó en el primer puesto con el 39% de las menciones de los encuestados. La opción de los bajos salarios ocupó el segundo lugar con el 36% de las respuestas; sin embargo, si se desagregan las respuestas para destacar quiénes la mencionaron en primer lugar, los bajos sueldos quedan en el primer puesto de problemas del país, con un 15%. La corrupción, con 34%, viene en baja. son cuatro puntos porcentuales menos que en la última medición.

Entre estas cuatro primeras causas de preocupación -falta de trabajo, bajos salarios, pobreza y corrupción-, la evolución en el tiempo es dispar: algunas se mantienen en el tiempo, y otras suben y bajan. Solo la correspondiente a los bajos salarios presenta un ascenso sostenido casi sin excepciones desde mayo de 20, con un salto significativo entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, que coincide con el comienzo de la gestión presidencial de Javier Milei.

Evolución en el tiempo desglosada de las principales preocupaciones de los argentinos: aumenta la de los bajos salarios.

Los datos corresponden a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (ESPOP - UdeSA), realizada en la Argentina con un total de 1000 encuestas recolectadas entre el 5 y el 11 de agosto de 2026. La muestra abarca a adultos de 18 años en adelante conectados a internet en ocho regiones del país. El diseño es estratificado por región con cuotas de nivel socioeconómico y edad, con un intervalo de credibilidad de aproximadamente +/- 3,15 puntos porcentuales.

MB / VR/fl