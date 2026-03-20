Casi el 20% de los argentinos considera que la homosexualidad es “moralmente inaceptable”

En un país caracterizado por su vanguardia en derechos civiles dentro de la región, el 19% de los adultos argentinos todavía consideró que la homosexualidad es "moralmente inaceptable". El dato surgió de la última Encuesta Global de Actitudes realizada por el Pew Research Center entre enero y mayo de 2025, un relevamiento que puso bajo la lupa los valores éticos de 25 naciones.

El dato, si bien reflejó una minoría en comparación con naciones de África o Asia, ubicó al país en una posición intermedia dentro del mapa de valores occidentales relevado por la consultora estadounidense.

El mapa de la tolerancia y el peso de la tradición

El informe destacó que, a pesar de que casi dos de cada diez argentinos rechazaron la diversidad sexual por motivos éticos, la cifra fue sensiblemente menor a la registrada en otros países de la región como Brasil (28%) o México (24%).

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El 65% de los argentinos le pone un límite a la infidelidad, el último gran tabú nacional

Esta tendencia a la apertura no es un fenómeno aislado; según el estudio, "en varios países, la gente es menos propensa hoy que en 2013 a afirmar que la homosexualidad es moralmente inaceptable". Sin embargo, el consenso se rompió al analizar el aborto: el 53% de los encuestados locales lo calificó como moralmente incorrecto, una cifra que expuso la polarización que todavía atravesó a la sociedad nacional.

La conducta que mayor rechazo generó en la población argentina fue la infidelidad matrimonial. El 65% de los argentinos aseguró que las relaciones extramatrimoniales son éticamente reprobables, un porcentaje que, aunque alto, se situó lejos de los extremos de Estados Unidos (90%) o Indonesia (92%).

Los datos sugieren que la estructura familiar tradicional mantiene un peso simbólico relevante en el juicio social del país, incluso por encima de otros mandatos religiosos o legales que perdieron fuerza con el tiempo.

Consumos y libertades civiles bajo sospecha

Por otro lado, los consumos recreativos también dividieron aguas en la opinión pública. El 52% de los consultados en el país manifestó su rechazo moral al consumo de marihuana, mientras que el 41% opinó lo mismo respecto al consumo de alcohol.

En este punto, Argentina se mostró más rígida que países como Canadá o Alemania, donde el rechazo a la marihuana fue de apenas el 16% y 15% respectivamente. Esta percepción sobre las sustancias psicoactivas reveló una veta conservadora que contrastó con la flexibilidad mostrada en otras áreas de la vida privada.

En contraste, el divorcio y el uso de anticonceptivos aparecieron como las prácticas con mayor aceptación ética en el territorio nacional. Apenas un 4% de los argentinos consideró que divorciarse es moralmente inaceptable, mientras que el rechazo al uso de métodos anticonceptivos fue del 12%. Estas cifras colocaron a la Argentina entre las naciones más liberales del mundo en materia de derechos reproductivos y disolución del vínculo matrimonial, superando incluso a varios países europeos de tradición católica.

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Diferencias de género y segmentación

El análisis por género mostró matices interesantes que el informe de Pew Research detalló con precisión. Al igual que en el resto de los 25 países encuestados, las mujeres argentinas tendieron a ser más críticas con ciertas conductas, como el consumo de pornografía, donde el rechazo alcanzó el 41% a nivel general.

No obstante, en el caso específico de la homosexualidad, el estudio remarcó que "los hombres son más propensos que las mujeres a afirmar que la homosexualidad es moralmente inaceptable", una brecha que se repitió en la mayoría de las sociedades occidentales.

Finalmente, el nivel educativo fue una variable determinante en la construcción de estos juicios morales. Aquellos ciudadanos con menor formación académica expresaron de manera sistemática opiniones más severas sobre el consumo de drogas y la diversidad sexual.

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El relevamiento demostró que el acceso a la educación superior funcionó como un amortiguador del juicio moral tradicional, permitiendo una visión más pragmática o secular de los comportamientos privados de los conciudadanos.

Claves de la encuesta