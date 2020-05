Algunas fallas y el mal uso de la aplicación CuidAR generan quejas de los usuarios

La obligatoriedad de la aplicación CuidAR ya generó sus objeciones por parte del ala política de la oposición. Pero, además, los usuarios que se la descargaron también tienen sus propias quejas al respecto. Muchas personas que completaron la autoevaluación de síntomas sostienen que, tras declarar que no presentan ninguno de los indicios de COVID-19, la plataforma les informó que sí, por lo que no podrán rellenar los datos para pedir el nuevo Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), que tendrá vigencia a partir del próximo 30 de mayo.

El pasado fin de semana, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en conferencia de prensa que será obligatorio instalar esta aplicación en teléfonos celulares para poder desplazarse e ir a trabajar para quienes están incluidos dentro de las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el coronavirus​.

Tras ese anuncio, la población exceptuada de la cuarentena se empezó a descargar la aplicación CuidAR para, de ese modo, tramitar los nuevos permisos que deben ser gestionados antes del viernes próximo inclusive. Sin embargo, muchos de los usuarios se encontraron con que al rellenar los datos requeridos para la autoevaluación y negar que tenían síntomas de COVID-19, al finalizar la plataforma les informaba de que sí y que tenían que cumplir una cuarentena preventiva de 14 días.

Ante esta situación, los usuarios se volcaron a las redes sociales, especialmente Twitter -la más empleada por Alberto Fernández-, para reclamar el mal funcionamiento de la aplicación.

“Buen día Sr Presidente!!! Cuando llené los datos de la app Cuidar puse un dato mal y me salió que tengo los síntomas del virus pero no tengo nada!!!! Como hago para poder corregirlo? Donde me puedo comunicar? Muchas gracias”, escribió Leandro Agesta.

Por su parte, Alexia Reynoso manifestó: “Anda mal la app de Cuidar, ponés que no en los síntomas y te da que tenés Covid, el 107 dijo que todos están llegando por lo mismo y que ellos lo probaron y también les funciona mal. Ciudad dice que es Nación la responsable! Ayudanos @alferdez”.

En las críticas de la aplicación de Play Store también hubo muchos comentarios en ese sentido. Por ejemplo, el de la usuaria Rubby Bond: “Auxilio! Puse mi temperatura de menos de 34ºC, puse que no a todos los síntomas y no marqué en ninguna de las opciones de situación de riesgo 8enfermedades preexistentes, embarazo) porque no presento ninguna y me salió que tengo riesgo de COVID-19 y que tengo que aislarme 14 días!!! ¿Cómo es posible? Está todo mal. Informenme ya. Yo trabajo en el ReNaPer y debo ir a trabajar”.

PERFIL se contactó con la Secretaría de Innovación Pública, a cargo de la plataforma, desde donde sostuvieron que muchos de los reclamos corresponden a equivocaciones de los usuarios: “No hay fallas en la aplicación. Lo que sucede no es que no pusieron nada y efectivamente por error les puso que tenían síntomas. Mucha gente sí que lo hizo mal o dijo a todo que sí. Se quejan de algo que efectivamente hicieron, que fue cargar mal los datos. Con lo cual insistimos con que no es de prueba esto, sino que hay que ver y leer todo paso por paso y pensar bien que se pone antes de apretar enviar porque tiene carácter de declaración jurada. Si alguien manifiesta que tiene síntomas y los pone el Ministerio de Salud se contacta con esta persona, tiene esa seriedad la aplicación”.

No obstante, la Secretaría informó que trabajan en la revisión de todas las quejas que llegaron para solucionar los problemas a la mayor brevedad posible. En el caso de haber tenido algún contratiempo con el autodiagnóstico o cualquier otro inconveniente con la aplicación se debe escribir a la Mesa de ayuda en este enlace o dirigirse a la cuenta @innovacionar.

