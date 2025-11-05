Fruta D’Oro: el nuevo sabor que marca tendencia en la Noche de las Heladerías 2025

El jueves 13 de noviembre, desde las 19:00, llega la tan esperada edición 2025 de la La Noche de las Heladerías, una cita imperdible para todos los amantes del helado artesanal en Argentina. Y en esta edición, el sabor propuesto como protagonista es Fruta D’Oro, una fusión de mango, banana, lima y granizado de chocolate blanco que promete conquistar paladares.

Llega la Noche de las Heladerías 2025 con 2×1 en más de 500 locales de todo el país



La clásica promo “2×1 en ¼ kilo”, que reúne a cientos de heladerías artesanales adheridas, se vuelve a repetir. Pero esta vez con un sabor estrella que busca ser tendencia no solo por su frescura sino también por su creatividad.

¿Qué es La Noche de las Heladerías y por qué no podés perdértela?

Organizada por la AFADHYA (Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines), la cita forma parte de la 41ª Semana del Auténtico Helado Artesanal (del 10 al 16 de noviembre). Durante esos días, la idea es visibilizar el helado artesanal como oficio, rescatar su técnica, destacar sus materias primas y fomentar su consumo responsable.

La noche culmina esa semana con una apuesta: salir, disfrutar, premiar al maestro heladero, celebrar el sabor artesanal. Y este año, la novedad es el sabor seleccionado por la Coppa D’Oro Helado Artesanal.

Sabor del año: Fruta D’Oro

El protagonista de esta edición es Fruta D’Oro, el sabor elegido como emblema 2025 del helado artesanal.

Se trata de una receta fresca y frutal compuesta por:

- Mango y banana, como base del sorbete al agua,

- Lima, que aporta un toque ácido y tropical,

- Granizado de chocolate blanco, que brinda textura y dulzura balanceada.

El sabor nació en el marco de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, la competencia que reúne cada año a maestros heladeros de todo el país para crear propuestas innovadoras. Según AFADHYA, Fruta D’Oro busca reflejar el espíritu positivo, luminoso y creativo del helado argentino.

Promo 2×1 en ¼ kilo: cómo funciona y dónde disfrutarla

El sistema es sencillo: desde las 19:00 del jueves 13, las heladerías adheridas permitirán aprovechar la oferta “2×1 en ¼ kilo”. Esto significa que, pagando un cuarto de kilo, te llevás do o que con el peso de un cupón o compra llevás dos cuartos de kilo (ver condiciones en cada local).



Cada heladería podrá definir condiciones específicas (cantidad por persona, medios de pago, horarios de atención). Para conocer los puntos de venta participantes, se podrá consultar el mapa interactivo oficial disponible en www.afadhya.com.ar o en sus redes sociales.

Además, cada heladería puede tener sus propias reglas: límite de cantidad por persona, solo cierta franja horaria, determinados sabores excluidos, medios de pago preferidos, etc. Lo recomendable es ir con tiempo, preguntar al personal y confirmar que el sabor Fruta D’Oro está disponible.

Claves para aprovechar la Noche de las Heladerías

- Revisá el mapa oficial de heladerías adheridas.

- Andá temprano: las promos suelen agotarse rápido.

- Probá Fruta D’Oro, el sabor 2025.

- Consultá medios de pago y condiciones en cada local.