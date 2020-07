Así es el impactante hotel que compró Messi en España

En medio de estos rumores del alejamiento del Lionel Messi del FC Barcelona, el astro argentino es noticia por haber comprado -nada más y nada menos- un hotel. La cadena hotelera -propiedad suya- MIM Hotels -Majestic i Messi Hotels, que es gestionada por el grupo hotelero Majestic Hotel Group desde 2017, amplió su negocio al adquirir un exclusivo hotel de España.

Se trata del Himalaia Baqueira. Ubicado en plena estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida, España), este viejo pero exclusivo hotel, se encuentra al pie de la pista de esquí en pleno corazón del Valle de Ruda, en el Pirineo Leridano.

El hotel cuenta con 141 habitaciones, un circuito de spa, piscina climatizada, gimnasio, sala de reuniones, servicio de guía y actividades de montaña. Ofrece un club de niños, guarda de esquí al pie del remonte, y parking para clientes.

Con éste, es el cuarto hotel de la cadena del futbolista, ya que también cuenta con establecimientos en Sitges (Barcelona), Ibiza y Mallorca. Según informa la agencia EFE, Himalaia Baqueira será reformado para abrir sus puertas poco antes del próximo invierno con la nueva temporada de esquí.

Bomba de la Cadena Ser: afirma que Messi se quiere ir del Barcelona

Lionel Messi fue noticia esta semana cuando trascendió que puso una pausa a las negociaciones para renovar su contrato con el Barcelona. Manuel Carreño, conductor del programa El Larguero en Cadena Ser, fue quien dio la primicia. “Messi quiere parar antes de firmar ese contrato, que no sabemos si puede ser el último porque él no es eterno. Quiere pensar y hacer pensar a los directivos sobre si ambos coinciden en el proyecto deportivo de un Barça ganador. Lo que lo frustra a él es no ganar y se ha dado cuenta de que está en un proyecto que no es ganador”, sostuvo Carreño en en el programa Closs Continental por AM 590.

Carreño remarcó que hay dos cuestiones que hacen dudar al jugador “Está cansado de dos cosas: de no ganar y de las filtraciones permanentes que lo hacen responsable de divisiones en las que él no tiene nada que ver. Una parte de estas últimas salen del club y son interesadas. Todo el mundo tiene la sensación de que si se fue (Ernesto) Valverde es porque Messi le puso el pulgar hacia abajo, de que si Setién no va a seguir es porque a Messi no le gusta, de que si no pone a Griezmann es porque Messi no quiere. Él tiene que asumir la responsabilidad en el campo, pero en los despachos deben hacerlo los directivos, por eso es el cansancio y el hartazgo”.