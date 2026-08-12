Hoy habrá un paro nacional universitario por 24 horas: qué reclaman los gremios docentes y qué pasará con las clases la semana que viene

El Frente Sindical de Universidades Nacionales realizará este miércoles 12 de agosto un paro nacional por 24 horas en las casas de altos estudios públicas reclamando la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por ese motivo, la mayoría de las facultades no dictarán clases presenciales ni virtuales, exigiendo la recomposición salarial dentro del sector por una brecha que estiman “superior al 28%”, además de la falta de actualización en los fondos destinados a pagar becas y hospitales universitarios.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, habló del tema en declaraciones registradas por la Agencia Noticias Argentinas (NA): “Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario".

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Y luego detalla con números lo que sucede: "El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo”.

En paralelo, la UBA informó sobre otro paro nacional que durará casi toda la semana que viene al comenzar el lunes 18 y terminar el sábado 22.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, definieron el paro de este miércoles 12 de agosto como una medida “política e ilegítima”, argumentando que “las transferencias están al día” según los acuerdos previos, y remarcando que convocaron a una reunión paritaria para el martes 1 de septiembre.

Sandra Pettovello

Quiénes participan del paro universitario de este 12 de agosto

Según la Agencia Noticias Argentinas, esta huelga involucra al personal docente y no docente, nucleados en la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN); la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN); la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT); y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

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Hasta ahora, los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales llevan acumuladas al menos ocho medidas de fuerza en lo que va de este 2026.