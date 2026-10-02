Jorge Macri: "Somos muchos los que queremos una Argentina confiable, con orden y progreso"

Jorge Macri aseguró que el viaje a París que compartió con distintos gobernadores fue útil para mostrarle al mundo las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina y destacó la intención de generar trabajo a partir de nuevas alianzas. Desde Radio la Red, el jefe de gobierno señaló que cada provincia presentó sus sectores estratégicos y que la Ciudad expuso su potencial en inteligencia artificial, talento, cultura, turismo y creatividad.

“Fue un viaje útil para demostrarle al mundo que queremos traer inversiones a la Argentina”, sostuvo Macri, quién también destacó la necesidad de que el país mantenga vínculos con las democracias occidentales. “No creemos que nuestras relaciones tengan que ser con Cuba, con Venezuela, con Irán, con Nicaragua, sino con las democracias occidentales y tratar de llevar las mejores inversiones y alianzas a la Argentina para generar trabajo”, afirmó.

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En ese sentido, aseguró que durante el viaje observó la misma voluntad tanto en el Gobierno nacional como en los gobernadores. “Somos muchos los que queremos un país normal y tranquilo, con los socios correctos en el mundo”, expresó.

Al referirse a cómo observa el mundo a la Argentina, Macri señaló que existen sectores estratégicos y gobiernos que demostraron estabilidad a lo largo del tiempo. En ese marco, destacó que la Ciudad consigue “tasas muy competitivas” cuando busca fondos internacionales y mencionó la apertura de la licitación del Subte F.

“La Ciudad es confiable y atrae seguramente más inversiones, pero queremos que la Argentina sea confiable”, sostuvo. Y agregó “confíen en nosotros”.

El jefe de Gobierno también habló sobre las expectativas de los inversores y mencionó que existen posiciones diferentes frente al futuro político del país. “Hay gente más escéptica y gente que confía más”, afirmó. Como ejemplo, destacó las dudas que podrían surgir ante un eventual triunfo de Axel Kicillof: “Si el año que viene gana Kicillof y vuelve la lógica de expropiar, de no respetar al privado, de poner corralitos, de que la propiedad privada está en riesgo, no sabemos qué hacer”.

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En relación con las elecciones de 2027, Macri destacó la implementación de la boleta única y consideró que fue “un gran avance para que las elecciones sean transparentes y más baratas”.

También planteó que debería ponerse mayor énfasis en la discusión de Ficha Limpia y sostuvo que quienes integren una boleta deberían ser personas “que no tengan problemas legales o prontuarios”.

Sobre las PASO, indicó que existen distintas miradas dentro del PRO y apuntó que confía en el trabajo que se realizará en el Congreso. A su vez, sostuvo que no está de acuerdo con modificar los sistemas electorales para el turno siguiente. “Yo no quiero adelantar posturas electorales, me parece que falta un montón. Por lo menos, yo tengo la responsabilidad de gestionar y estoy concentrado en eso”, afirmó.

En cuanto a su gestión al frente de la Ciudad, Macri sostuvo que la mejor manera de hacer campaña es gobernar. Entre los objetivos que mencionó se encuentran llegar a los 1000 propiedades que estaban usurpadas, continuar con la reducción de impuestos, como la baja de patentes, y finalizar obras como la Dellepiane y el paso bajo nivel de Pampa. También destacó la intención de mejorar el sistema de salud.

“Creo que el mejor aporte y la mejor campaña que puedo hacer es gestionar bien la Ciudad”, sostuvo. Y agregó: “Cuando uno gobierna, la mejor manera de hacer campaña es gobernar bien”.

Por último, el jefe de Gobierno se refirió a la seguridad y manifestó que el orden y el cumpliento de la ley son condiciones necesarias para el progreso y la libertad. “La mejor manera de que una sociedad progrese, tenga libertad, es con orden. Sin orden y sin ley no hay progreso y no hay libertad, porque siempre gana el prepotente y el violento”, afirmó.

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Macri sostuvo que esa política debe aplicarse en todos los barrios de la Ciudad y aseguró: “No me importa dónde, donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”. Además, defendió los operativos en las villas y afirmó que la cantidad de asesinados en esos lugares bajó un 70% “del 23% a hoy”.

“No me preocupa que me critiquen. Yo no voy a pedir ni permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, concluyó.

PC/fl