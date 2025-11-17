Jujuy: una "tanga" impactó a un motociclista y desencadenó un insólito siniestro

Un motociclista de San Pedro de Jujuy terminó en el piso luego de que una prenda íntima femenina, arrastrada por las ráfagas de viento, se le estrellara en la cara mientras circulaba por una ruta de la zona. El episodio, tan llamativo como riesgoso, quedó registrado por los servicios de emergencia que asistieron al hombre.

Según medios locales, la bombacha —de color violeta— habría volado desde un tendedero de una vivienda cercana. Las ráfagas la elevaron varios metros y la prenda terminó impactando de lleno en el rostro del motociclista, que además circulaba sin casco. El golpe lo desorientó por completo.

Fuera de control, el conductor perdió estabilidad, cayó sobre el asfalto y se arrastró varios metros hasta quedar a un costado del camino. Pese a la espectacularidad del episodio, el hombre sufrió solo raspaduras en brazos, piernas y rostro, además de un cuadro de aturdimiento por el impacto. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias y luego trasladado a un centro de salud para una evaluación preventiva. Allí confirmaron que no presentaba fracturas ni lesiones de gravedad y que se encontraba fuera de peligro.

Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso al sistema de emergencias y una ambulancia lo trasladó a un centro de salud cercano para una revisión preventiva. Las autoridades locales recordaron la importancia del uso del casco, incluso en trayectos cortos, para evitar consecuencias graves ante incidentes inesperados como este.

GD