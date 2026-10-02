La Ciudad celebra la XII Semana de Arqueología y Paleontología con actividades gratuitas

La Ciudad de Buenos Aires será escenario de la XII Semana de Arqueología y Paleontología, que se desarrollará del 5 al 10 de octubre con una programación de actividades gratuitas en distintos espacios arqueológicos, paleontológicos y patrimoniales. Habrá visitas guiadas, recorridos, talleres, charlas y conferencias vinculadas con investigaciones, excavaciones y obras realizadas en diferentes puntos de la Ciudad.

La propuesta busca acercar estas disciplinas al público general y poner en valor su importancia dentro del contexto urbano. A partir de la interpretación de los objetos y restos hallados, la iniciativa apunta a recuperar y reconstruir historias del pasado de Buenos Aires para favorecer el conocimiento, la apropiación y la preservación del patrimonio.

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La programación incluirá actividades en sitios arqueológicos como Escobar - Herrera - Blaquier, La Cisterna, Barraca Peña, La Noria, Casa de Virrey Liniers, Zanjón de Granados, Cassa Lepage, El Cabildo, Pulpería Argentina y el Patio Arqueológico Manzana de las Luces También participarán el Palacio Ceci, los museos de la Ciudad, de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, del Hombre y Casa Rosada, además de la Casa de la Cultura, el Ecoparque, los Túneles de San Ignacio, Michelángelo y el Convento Santo Domingo, la Casa de Río Negro, la Fundación Azara y la Asociación Paleontológica Argentina.

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Para participar de las visitas guiadas, recorridos y talleres será necesario realizar una inscripción previa. En cambio, las charlas y conferencias podrán ser presenciadas sin preinscripción y contarán con las ponencias seleccionadas a partir de la convocatoria realizada para esta edición.

El lunes 5 de octubre comenzará la agenda a las 11 con una visita guiada al Zanjón de Granados, una de las obras de recuperación arqueológica más importante de la Ciudad. A la misma hora también se podrá visitar la Asociación Paleontológica Argentina para conocer la sede de la institución pionera de la paleontología argentina.

Ese mismo lunes y el martes 6, a las 11,13 y 15, se realizará una excavación abierta en el Sitio Arqueológico Escobar - Herrera - Blaquier, donde actualmente se trabaja sobre hallazgos que se remontan hasta la época jesuítica. También habrá visitas al Sitio Arqueológico La Cisterna, el lunes 5 y jueves 8 a las 15, y a Cassa Lepage, el lunes a las 18, donde se exhiben más de 300 piezas recuperadas durante la remodelación del hotel en 2005.

El martes 6 las propuestas continuarán desde las 9:30 en la Casa de la Cultura, donde se abordará la historia del edificio que fue sede del diario La Prensa y los fósiles urbanos presentes en las rocas de sus paredes. A las 10:30 será el turno de Michelangelo y el Convento Santo Domingo, con un recorrido por su historia y arqueología desde la época de los dominicos hasta la llegada de la tanguería.

Durante esa jornada también habrá visitas a las colecciones antropológicas y paleontológicas de la Fundación Azara, a las 13 y 15; una charla al pie de la excavación de El Cabildo, a las 14 y el taller “Un Gliptodonte para armar”, a las 17, destinado a chicos de 7 a 13 años y con una duración de 60 minutos.

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El miércoles 7, a las 10, se realizará la experiencia Riachuelo, que combinará navegación y una visita al Sitio Arqueológico Barraca Peña. A las 10:30 habrá una visita paleontológica al Palacio Ceci para conocer los fósiles urbanos presentes en sus ornamentaciones francesas.

La agenda continuará a las 13 con “Fósiles y multimedia: cuando la ciencia se vuelve arte y juego”, en la muestra paleontológica de la Casa de Río Negro. A las 15:30 se podrá recorrer el Museo de la Ciudad para conocer las huellas de la vida cotidiana y la arqueología de las primeras casas del Casco Histórico. A las 16, en tanto, se realizará una visita arqueológica y paleontológica al Museo Casa Rosada, que incluye la antigua Aduana Taylor y los restos de un antiguo mar terciario presentes entre las baldosas del edificio.

El jueves 8 habrá una visita al Ecoparque a las 16, centrada en su historia y paleontología. A las 17 se realizarán dos actividades: una visita al Patio Arqueológico Manzana de las Luces, con su exposición y estructuras arqueológicas, y otra al Sitio Arqueológico Pulpería Argentina, donde fueron recuperados cientos de objetos y se descubrieron antiguos sistemas vinculados al abastecimiento de agua en la Buenos Aires colonial.

El viernes 9, a las 11:30, el Museo del Hombre ofrecerá una visita guiada y el taller “El oficio de ser arqueólogo”. Por la tarde, a las 16, habrá recorridos por los Túneles de San Ignacio para conocer el subsuelo de la Manzana de las Luces y abordar su historia, arqueología y paleontología. A la misma hora, el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia propondrá una actividad sobre la paleontología de Buenos Aires y la historia del bicentenario de la institución.

La programación finalizará el sábado 10 de octubre a las 11 con una visita al Sitio Arqueológico Barraca Peña. El recorrido permitirá conocer el complejo ferroportuario, que incluye la antigua lanera, el almacén y los restos arqueológicos encontrados durante distintas campañas realizadas en el lugar.

PC