La mamá de Leo Messi y el Kun Agüero hablaron de estado de salud de Jorge, el padre del astro de la Selección Argentina

El doctor Guillermo Capuya contó en el programa de Moria Casán la charla que tuvo con Celia, la mamá de Lionel Messi, sobre el estado de salud de su marido. La mujer respondió: “Jorge está recuperándose”. Sobre la posibilidad de viajar a Estados Unidos para seguir a la Selección Argentina tras su triunfo frente a Egipto, la mujer respondió: “Por ahora nos vamos a quedar en Rosario”. También habló del tema el Kun Agüero, íntimo amigo del goleador.

Con el corazón en la mano

Cuando terminó el partido por octavos de final 3-2, Agüero hizo referencia, en ESPN Mundial, a lo que le pasa a Messi: “Erra el penal, se juntan muchas cosas dentro de la cancha, pero es impresionante: nunca baja los brazos. En la cancha cuando está Leo todo es posible". Y sumó: Se le junta todo, la salud del padre, que debe pensar que el padre está mirando, disfrutando este momento, que no puede estar mirándolo acá”.

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Jorge Messi, Lionel Messi y Celia Cuccittini

El escándalo con Flor Peña por la supuesta muerte de Jorge Messi

Flor Peña afirmó en Luzu TV que había muerto el padre de Leo Messi, sin embargo, poco después se supo que la noticia era falsa y la actriz debió salir a dar explicaciones, además de recibir fuertísimos cuestionamientos en las redes sociales por su actitud, justamente cuando el jugador se encuentra en pleno Mundial, intentando rendir al máximo posible.

Javier Milei rechazó la teoría del “Mundial arreglado” para beneficiar a Argentina: “Es una tontería”

En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que habló con la madre del goleador argentino sobre lo ocurrido con Peña y el impacto que tuvo en su familia: “Estoy hablando con Celia Messi que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible”. Y agregó: “Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge”.

El conductor remarcó: “Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota”.

Lionel Messi y su papá, Jorge Messi

Los problemas de salud de Jorge Messi

El cuadro de salud de Jorge Messi se conoció luego de que el capitán de la Selección Argentina reconociera, en medio del Mundial 2026, que estaba viviendo momentos difíciles, pero sin especificar que se trataba de la salud de su progenitor.

Poco después, Eduardo Feinmann reveló que el padre del astro tenía problemas de salud, sin detallar cuáles eran. Todo se complicó cuando Flor Peña afirmó que el hombre había fallecido.

Lionel Messi y su papá

Frente a lo ocurrido, la familia publicó un comunicado aclarando, sin dar detalles, que el estado de salud de Jorge Messi evolucionaba favorablemente y pidiendo prudencia y respeto a su privacidad.