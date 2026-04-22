Una polémica se desató en La Plata luego de que se realizara la reincorporación escolar de uno de los menores acusados por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió en febrero de 2025 tras ser arrastrada durante 15 cuadras con el auto que le robaron a su madre.

El adolescente, de ahora 15 años, volvió a las aulas de la Escuela Secundaria N°41, donde su reincorporación provocó una reacción inmediata de los padres, quienes se oponen a la presencia del menor en el establecimiento educativo. El joven tenía 14 años cuando ocurrió el asesinato de Kim en febrero de 2025, siendo inimputable por edad.

Condenaron a más de 23 años de prisión al adolescente acusado por el homicidio de Kim Gómez

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Tras la muerte de Kim Gómez, el menor quedó bajo resguardo judicial en el Instituto Araoz Alfaro, considerando que de no permanecer bajo supervisión su vida y la de terceros podrían estar en riesgo, y recientemente la Justicia dispuso su reinserción educativa.

La reincorporación escolar del menor despertó un estado de alerta entre las familias de sus compañeros, quienes comenzaron a expresar su preocupación y cuestionaron el comportamiento del chico en el aula, asegurando que sus hijos tienen miedo, que estaría mostrando videos relacionados al crimen y que incluso habría llevado droga al colegio.

"Los chicos tienen miedo. Nosotros los mandamos a estudiar tranquilos y nos encontramos con esta situación", sostuvo José, padre de uno de los alumnos, en diálogo con El Trece. "Mostraba contenidos pidiéndole el celular a algún compañero, porque él no tiene, y les mostraba sus redes con videos (vinculados al crimen)", agregó.

Kim Gómez

El hombre contó que tomó conocimiento sobre quién era el alumno luego de que este mismo hiciera circular un video del caso entre sus compañeros. En paralelo, Marisa, madre de otro alumno, aseguró que el joven llevaba droga escondida dentro de un fibrón.

"Hablé con la directora y me dijo que iba a encargarse. Al día siguiente nos citaron a una reunión y ahí todos entendimos quién era", explicó la mujer. "Hay miedo real. Hay amenazas en redes sociales de personas que dicen que van a ir a buscarlo a la salida. Si pasa algo, hay más de 30 chicos ahí adentro", advirtió.

Los padres denunciaron un ausentismo masivo desde que se conoció la reincorporación del joven y convocaron una movilización para este miércoles 22 de abril frente a la Escuela Secundaria N°41 para reclamar, entre otras cosas, por medidas para garantizar la seguridad de los alumnos.

Más de 23 años de prisión para el adolescente acusado por el crimen de Kim Gómez

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó en marzo de este año a 23 años y cuatro meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente acusado por el homicidio de Kim Gómez, la nena que murió en febrero de 2025 tras ser arrastrada durante 15 cuadras con el auto que le robaron a su madre.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probada la responsabilidad de Godoy (18), que al momento del hecho tenía 17 años, y a principios de este mes lo declararon culpable de homicidio en ocasión de robo. La sentencia fue en sintonía con el pedido realizado por la fiscal Mercedes Catani, que señaló que los cargos estuvieron agravados por haber ocurrido "en poblado y en banda".

El proceso contra el imputado se hizo de acuerdo con las normas que determina el código penal juvenil -a puertas cerradas y sin acceso al público, entre otras-, donde el monto de las penas son diferentes a las del fuero ordinario. Sin embargo, los magistrados aplicaron una de las condenas más duras registradas en esa jurisdicción para un menor.

El crimen de Kim Gómez

Kim Gómez, de 7 años, fue asesinada el 25 de febrero de 2025, cuando dos adolescentes la abordaron junto a su madre mientras estaban detenidas con su auto en un semáforo del barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata. El hecho tuvo lugar en la avenida 72, a la altura del cruce con la calle 25.

Florencia Barboza, madre de la nena, fue obligada a bajarse del vehículo -un Fiat Palio rojo- cuando comenzó el asalto. Sin embargo, al intentar rescatar a su hija, los delincuentes emprendieron la fuga con el auto todavía en marcha y con la menor dentro ubicada en el asiento trasero.

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Kim quedó enganchada por el cinturón de seguridad y una parte de su ropa. Esa situación provocó que fuera arrastrada por el asfalto a lo largo de quince cuadras, hasta que los asaltantes chocaron y abandonaron el vehículo. La secuencia quedó captada por diferentes cámaras de seguridad de la zona.

La autopsia estableció que la niña murió por un shock hipovolémico, provocado por los golpes severos que recibió. "Sufrió heridas por arrastre, laceraciones, traumatismos y ablaciones", precisó el informe, cuyos datos profundizaron aún más la conmoción que generó el caso en la sociedad.

Los dos sospechosos fueron detenidos pocas horas después y se comprobó que el mayor de ellos ya había sido demorado previamente por el robo de otro automóvil. Finalmente, se resolvió que el joven de 17 años enfrentara el proceso penal, mientras que el segundo fue declarado inimputable.

AS/ff