L’Osservatore Romano publicó los mensajes que dejó León XIV en Francia entre la guerra, la fe y la paz

La paz, el diálogo y la cercanía con quienes atraviesan situaciones de fragilidad aparecen como algunos de los grandes ejes de la edición de octubre de L'Osservatore Romano, el periódico oficial de la Santa Sede.

A días de haber recorrido París, Lourdes y Metz, el nuevo número dedica buena parte de sus páginas a la reciente visita del papa León XIV a Francia, realizada entre el 25 y el 28 de septiembre. Combinó el encuentro con el presidente Emmanuel Macron y otras autoridades francesas con reuniones con diplomáticos, jóvenes, enfermos, obispos como el cardenal Jean-Marc Aveline y representantes de distintas religiones.

Desde sus páginas, el ejemplar también recupera análisis y reflexiones de referentes del Vaticano. Entre los textos se destacan una reflexión de Andrea Monda sobre la arquitectura y la luz de la catedral de Metz, y dos artículos de Andrea Tornielli dedicados a la acción pastoral de los cristianos y a las tensiones que genera el aumento del gasto militar.

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Uno de los textos principales plantea una idea que atraviesa buena parte de la edición: “Cristianos en salida, compañeros de viaje de quienes están heridos y solos”.

La cobertura repasa además los mensajes del Papa sobre el diálogo entre las naciones y las culturas, la unidad de Europa, el lugar de la Iglesia en una sociedad secularizada y la necesidad de tender puentes entre distintas religiones.

Aparecen también sus palabras sobre la fragilidad humana, el acompañamiento a enfermos y víctimas de abusos, y el llamado a rezar por el fin de las guerras en el mundo.

Por último, el cierre del viaje en Metz vuelve a poner la mirada sobre la paz y la reconciliación, con un encuentro interreligioso y un llamado a construir “una Europa reconciliada, unida y fuerte”.

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A ese mensaje se suma el del cardenal Jean-Marc Aveline, quien resumió uno de los climas que atraviesan la cobertura con una frase contundente: “La reconciliación siempre es posible, hay sed de paz”.

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