Mariela Labozzetta: "Una política criminal que niegue los femicidios es una política ciega"

A una década de la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos, la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), defendió la importancia de las políticas de género en el sistema judicial y advirtió que negar la existencia de los femicidios implica “una política criminal ciega”. La funcionaria también cuestionó los enfoques de seguridad basados exclusivamente en la “mano dura” y subrayó que la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurren en el ámbito doméstico.

En una entrevista concedida a El Destape, la fiscal destacó que la tarea de la UFEM -dentro del Ministerio Público Fiscal- no se limita a la investigación de casos aislados, sino a la construcción de información criminal estratégica. Este trabajo permite evaluar y corregir los modos de litigio, garantizar el acceso a la Justicia y, fundamentalmente, evitar la revictimización en los procesos penales. En los próximos días, la unidad presentará un informe detallado sobre los diez años de trabajo respecto a la incidencia de los femicidios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La fiscal también cuestionó los discursos que relativizan o niegan la existencia de los femicidios. “Una política criminal que niegue la existencia de los femicidios es una política ciega. Porque ¿cómo va a realizar la prevención? ¿con más policías en las calles? No sirve si consideramos que más del 70 por ciento de los femicidios ocurren al interior de los hogares, sea en la casa de la víctima o la vivienda compartida”, afirmó.

Horror en Chaco por un doble femicidio: la reconstrucción de la noche que dejó un “escenario macabro”

En ese sentido, Labozzetta puso en discusión algunas afirmaciones del Gobierno nacional, en particular el enfoque que promueve la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, centrado en el lema “el que las hace las paga”. Según explicó, ese tipo de consignas no contempla la especificidad de los crímenes por razones de género, ya que suelen analizarse dentro de la estadística general de homicidios dolosos.

De acuerdo con los datos de la UFEM, la cantidad de homicidios dolosos de mujeres registró una baja en 2024, aunque la reducción había sido incluso mayor en 2022. Para Labozzetta, analizar esas cifras sin distinguir los asesinatos cometidos por razones de género impide comprender la dinámica específica de estos crímenes y dificulta el diseño de políticas eficaces de prevención. En ese sentido, cuestionó la tendencia del Ministerio de Seguridad a presentar estadísticas generales de homicidios sin desagregar los casos de femicidio, una práctica que —según señaló— desconoce una distinción central establecida por el propio marco normativo vigente.

Pese al avance de discursos que intentan desmantelar la perspectiva de género en el Estado, la fiscal se mantiene firme en la institucionalidad: “El cuerpo legal de nuestro país es mandatorio para el sistema de Justicia y no es que se puede elegir entre tener en cuenta o no la perspectiva de género". En ese sentido, concluyó que, aunque existan voces disidentes en el poder político, estas se encuentran, hoy por hoy, "muy fuera de la ley".

GD