Mario Nívoli es el primer identificado entre los restos encontrados en el excentro clandestino "La Perla"

Mario Alberto Nívoli, un electricista oriundo de la localidad de Ucacha, se convirtió en el primer identificado entre los restos de los doce desparecidos que fueron encontrados enterrados en el predio militar La Perla, ubicado en la zona de La Calera, a unos 20 kilómetros de esta localidad. Se lo pudo identificar gracias a los estudios genéticos hechos por el Equipo de Antropología Forense, en el contexto de una investigación que está a cargo del Juzgado Número 3 de Córdoba, encabezado por Hugo Vaca Narvaja.

Juez Hugo Vaca Narvaja

Aunque Nívoli nació en el interior de la provincia, fue secuestrado el 14 de febrero de 1977, cuando un grupo de tarea entró por la fuerza en su casa, ubicada en el barrio General Paz de la capital cordobesa.

Al momento de su secuestro, el joven tenía 28 años y estudiaba Ingeniera Química en la Universidad del Litoral mientras militaba políticamente en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su hija, María Soledad Nívoli, habló con Cadena 3 y reconoció: “Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado (Ramiro Fresneda). Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto”.

Y agregó: “Sentí alivio. Una paz que nunca había sentido. Y una certeza que apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto. Quiero decirles a quienes secuestraron y mataron a mi papá que ya no pueden seguir cometiendo ese crimen. Lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido”.

Búsqueda en La Perla

El hallazgo de los restos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura militar

La Justicia Federal confirmó el lunes 9 de marzo que se encontraron los restos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.

En su comunicado expresaron que “se pone en conocimiento de la opinión pública que como resultado de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de la Calera, ex Centro Clandestino de Detención La Perla, se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de doce personas”.

Luciano Benjamín Menéndez

La Perla era manejada por Luciano Benjamín Menéndez. Empezó a funcionar en 1976, a los pocos días del Golpe de Estado que terminó con el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Según cálculos aproximados, allí fueron retenidas 2.500 personas, la mayoría terminó desaparecida.

