Miles de personas disfrutaron de correr por Palermo en este 9 de Julio

Hacía un poco de frío este 9 de julio, pero temprano se disputó en Palermo la maraton 9k Carrera de la Independencia, un evento que se celebra en el marco de los festejos por los hechos patrios de 1816. La respuesta fue multitudinaria, porque hubo más de 6.000 participantes, listo a largar desde Figueroa Alcorta y la calle Dorrego, en los Bosques de Palermo.

Este año, la particularidad de la maratón se encontró en las vestimentas, porque se dio a partes de los participantes unas remeras celestes y blancas, que en la formación antes de largar conformaban los colores de la bandera argentina. Cada uno podía optar por vestir de celeste o blanco para formar una bandera gigante en el momento de la largada.

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Así fue la largada de la maratón 9k Independencia

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Como bien se había organizado, los competidores que portaron el uniforme celeste se colocaron a los costados de la calle, mientras que los de blanco se mantuvieron en medio para formar la bandera nacional. Los corredores podían optar por dos carreras: la participativa de 3 kilómetros y la competitiva, de 9.

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El circuito más corto recorrió la avenida Ernesto Tornquist, la avenida Dorrego y el sector del Museo Sívori. Por otro lado, el principal se extendía hasta Núñez, y alcanzaba la avenida Intendente Cantilo, el Parque de la Innovación y las inmediaciones de la Universidad Torcuato Di Tella.

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Además de la carrera, el evento contó con distintas actividades y espectáculos que contaron con la participación de gauchos y músicos. Asimismo, convocó a atletas destacados del país, como Nélida Peñaflor, reciente medallista de bronce en los 10.000 metros del Campeonato Panamericano de Medellín.

Al finalizar el recorrido, todos los participantes recibirán una medalla finisher de colección inspirada en el histórico Sol de Guerra Nacional. No obstante, el primer corredor en llegar a la línea de meta de la Carrera de la Independencia fue el cordobés Juan Ignacio Dutari, que alcanzó el objetivo en poco menos de 27 minutos, lo que afirmó para A24 que era su propósito principal.

JSM