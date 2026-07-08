Este jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia en Argentina, fecha que fue establecida como feriado nacional. Debido a esto, los servicios públicos modificarán sus horarios para respetar el cronograma de asuetos, lo que implica, en algunos casos, la suspensión de actividades.

Además del jueves, el viernes 10 de julio fue declarado como día no laborable con fines turísticos. Esto significa que los empleadores del sector privado pueden elegir si se suspenden actividades en la compañía o cuenta como una fecha laboral corriente. En caso de trabajar ese día, el pago no sufre ningún tipo de cambio.

Feriado del 9 de julio: Cómo funcionarán los subtes, trenes y colectivos este fin de semana en el AMBA

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Cómo funcionarán los hospitales este jueves 9 de julio

Durante este jueves, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales estarán activas las 24 horas. Asimismo, el SAME funcionará con total normalidad durante el fin de semana largo.

Durante este jueves, las guardias y áreas críticas de todos los hospitales estarán activas las 24 horas

Por otro lado, los consultorios externos permanecerán cerrados, al igual que los vacunatorios, los centros de diagnóstico porteños, y los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs). Además, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas y las sedes comunales tampoco abrirán el 9 de julio.

Viernes 10 de julio: ¿es feriado o día no laborable en Argentina?

Cronograma de estacionamiento en CABA para el feriado

Durante el 9 de julio, estará permitido estacionar sobre las calles y avenidas que están prohibidas durante los días hábiles de 7 a 21. Sin embargo, en el caso de aquellas que están prohibidas las 24 horas, como pasajes, calles de Metrobus, calles de convivencia, ciclovías o espacios paralelos, esta normativa se mantendrá.

Durante el 9 de julio, estará permitido estacionar sobre las calles y avenidas que están prohibidas durante los días hábiles de 7 a 21

En el caso del 10 de julio, las normativas del día anterior se mantienen vigentes. Además, en ninguna de las dos fechas tendrá vigencia el estacionamiento medido. Por otro lado, los peajes funcionarán como en los fines de semana, es decir, con hora pico de 11:00 a 15:00 en sentido a la provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21 para el centro.

El Tren Sarmiento suspenderá sus servicios durante el feriado por el Día de la Independencia por obras de mantenimiento

9 de julio: hasta qué hora puedo sacar la basura

Durante el feriado, los servicios de recolección de basura funcionarán con total normalidad, por lo que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires deberán poner sus residuos en los contenedores entre las 19 y las 22. También funcionarán en su horario habitual los supermercados, pero es recomendable verificar cada caso particular ante alguna modificación.

JSM