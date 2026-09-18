Volaba por primera vez con un ala delta motorizada y murió tras chocar contra unos cables

Un hombre de 40 años murió este jueves por la tarde tras sufrir un accidente mientras volaba en un ala delta motorizada en Posadas, Misiones. La víctima fue identificada como Alexander Koch y el hecho ocurrió en una zona rural del paraje Ojo de Agua.

El accidente fue reportado cerca de las 17.30 y hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Comisaría 15.ª. Cuando llegaron, encontraron al hombre sin vida y preservaron la escena para que se realizaran las pericias correspondientes.

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De acuerdo con el relato que la madre de Koch brindó a la Policía, era la primera vez que su hijo utilizaba el equipo. Según contó, el hombre alcanzó a recorrer aproximadamente 250 metros en el aire antes de que el ala delta quedara enganchada en cables del tendido eléctrico.

Tras el choque, Koch cayó sobre un sector de pastizales y el ala delta motorizada se incendió por completo. La Policía local confirmó el fallecimiento del hombre, informó la agencia NA.

El lugar donde ocurrió el accidente se encuentra en una zona rural ubicada a unos tres kilómetros al sureste de Posadas. La mecánica del hecho todavía es investigada por las autoridades.

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En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de la Policía Científica de San Isidro, bomberos, trabajadores de EMSA y un médico, de acuerdo con la información publicada por Clarín.

El profesional constató la muerte de Koch y dispuso la realización de una autopsia. Luego, los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

LLT