La Noche de las Heladerías 2025 llega este jueves 13 de noviembre con una propuesta irresistible: más de 500 heladerías artesanales en todo el país ofrecerán 2x1 en el cuarto kilo desde las 19, sumando shows en vivo, degustaciones, eventos especiales y el lanzamiento de un nuevo sabor oficial. La iniciativa forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) bajo el lema “El futuro es artesanal”.

Del 10 al 16 de noviembre, la celebración incluye actividades temáticas, promociones especiales y el tradicional “Mapa del Sabor”, que permite consultar todos los locales adheridos.

El 2x1 en el cuarto kilo volvió a ser el gran atractivo de la Noche de las Heladerías, que celebró su edición 41 en todo el país.

La Noche de las Heladerías se realiza hoy, jueves 13 de noviembre, y es el evento central de la Semana del Helado Artesanal. Desde las 19, cientos de heladerías de todo el país aplicarán la promo 2x1 en 1/4 kg: comprás un cuarto kilo y obtenés otro sin cargo.

Además, cada heladería puede sumar promos propias, como:

2x1 en bochas

50% en el segundo kilo

Combos especiales solo por la jornada

Esto depende de cada local y se detalla en el mapa interactivo.

AFADHYA habilitó nuevamente el Mapa del Sabor, una herramienta interactiva que permite buscar heladerías por provincia, ciudad y barrio, e identificar cuáles ofrecen 2x1 y qué promociones adicionales aplican.

Además de las cadenas reconocidas, este año se suman muchas heladerías barriales, un clásico de esta fecha que convoca miles de visitas y largas filas en todo el país.

Para consultar el mapa, solo es necesario ingresar al sitio oficial de la Semana del Helado, disponible durante toda la jornada.

Las heladerías adheridas reciben a cientos de clientes que buscan aprovechar el 2x1 en el cuarto kilo.

Los locales con 2x1 en Buenos Aires: barrio por barrio

Estas son algunas de las heladerías participantes en la Ciudad de Buenos Aires:

San Nicolás

Cadore – Corrientes 1965

Recoleta

Valence – Rodríguez Peña 1299

Tienta Tienda de Helados – Junín 1617

Occo – French 2695

Palermo

Tienta Tienda de Helados – Serrano 1478

Almagro

Varese – Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3899

Caballito

Altri Helados – Honorio Pueyrredón 763

Podio – Av. Rivadavia 5902 y sucursales

Belgrano

Venecia – Vidal 2527

Tufic – Juramento 1534

Coghlan

Riviera – Balbín 2855

Villa Pueyrredón

Perte – Av. Mosconi 2999

Villa Devoto

Venecia Plaza – Chivilcoy 3800

Venecia – Av. San Martín 6877

Flores

Altri Helados – Avellaneda 2399

Floresta

Terso Helados – Rivadavia 8200

Villa Luro

El Ciervo – Albariño 115

Chacarita

Occo – Dorrego 1581

En el Gran Buenos Aires y el interior del país, ciudades como La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata también se suman con decenas de locales adheridos que pueden consultarse en el mapa.

El nuevo sabor Fruta D’Oro atrae a curiosos y fanáticos que buscan probar la creación oficial de este año.

El nuevo sabor oficial: Fruta D’Oro

Como sucede cada año, AFADHYA presenta un sabor insignia para la Semana del Helado Artesanal. En 2025, la novedad es Fruta D’Oro, un sorbete de mango y banana a base de agua, con un toque de lima y granizado de chocolate blanco.

La receta surgió de la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, un certamen donde heladeros de todo el país compiten por crear los sabores más innovadores.