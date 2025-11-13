La Noche de las Heladerías 2025 llega este jueves 13 de noviembre con una propuesta irresistible: más de 500 heladerías artesanales en todo el país ofrecerán 2x1 en el cuarto kilo desde las 19, sumando shows en vivo, degustaciones, eventos especiales y el lanzamiento de un nuevo sabor oficial. La iniciativa forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) bajo el lema “El futuro es artesanal”.
Ruta del helado: qué heladerías abrirán en la Noche de las Heladerías en Buenos Aires
Del 10 al 16 de noviembre, la celebración incluye actividades temáticas, promociones especiales y el tradicional “Mapa del Sabor”, que permite consultar todos los locales adheridos.
Cuándo es la Noche de las Heladerías 2025 y qué promociones habrá
La Noche de las Heladerías se realiza hoy, jueves 13 de noviembre, y es el evento central de la Semana del Helado Artesanal. Desde las 19, cientos de heladerías de todo el país aplicarán la promo 2x1 en 1/4 kg: comprás un cuarto kilo y obtenés otro sin cargo.
Además, cada heladería puede sumar promos propias, como:
-
2x1 en bochas
-
50% en el segundo kilo
-
Combos especiales solo por la jornada
Esto depende de cada local y se detalla en el mapa interactivo.
Mapa de la Noche de las Heladerías 2025: cómo funciona y dónde ver los locales adheridos
AFADHYA habilitó nuevamente el Mapa del Sabor, una herramienta interactiva que permite buscar heladerías por provincia, ciudad y barrio, e identificar cuáles ofrecen 2x1 y qué promociones adicionales aplican.
Además de las cadenas reconocidas, este año se suman muchas heladerías barriales, un clásico de esta fecha que convoca miles de visitas y largas filas en todo el país.
Para consultar el mapa, solo es necesario ingresar al sitio oficial de la Semana del Helado, disponible durante toda la jornada.
Cuándo es la Noche de las Heladerías 2025 y cuáles son los sabores preferidos por los argentinos
Los locales con 2x1 en Buenos Aires: barrio por barrio
Estas son algunas de las heladerías participantes en la Ciudad de Buenos Aires:
San Nicolás
-
Cadore – Corrientes 1965
Recoleta
-
Valence – Rodríguez Peña 1299
-
Tienta Tienda de Helados – Junín 1617
-
Occo – French 2695
Palermo
-
Tienta Tienda de Helados – Serrano 1478
Almagro
-
Varese – Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3899
Caballito
-
Altri Helados – Honorio Pueyrredón 763
-
Podio – Av. Rivadavia 5902 y sucursales
Belgrano
-
Venecia – Vidal 2527
-
Tufic – Juramento 1534
Coghlan
-
Riviera – Balbín 2855
Villa Pueyrredón
-
Perte – Av. Mosconi 2999
Villa Devoto
-
Venecia Plaza – Chivilcoy 3800
-
Venecia – Av. San Martín 6877
Flores
-
Altri Helados – Avellaneda 2399
Floresta
-
Terso Helados – Rivadavia 8200
Villa Luro
-
El Ciervo – Albariño 115
Chacarita
-
Occo – Dorrego 1581
En el Gran Buenos Aires y el interior del país, ciudades como La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata también se suman con decenas de locales adheridos que pueden consultarse en el mapa.
El nuevo sabor oficial: Fruta D’Oro
Como sucede cada año, AFADHYA presenta un sabor insignia para la Semana del Helado Artesanal. En 2025, la novedad es Fruta D’Oro, un sorbete de mango y banana a base de agua, con un toque de lima y granizado de chocolate blanco.
La receta surgió de la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, un certamen donde heladeros de todo el país compiten por crear los sabores más innovadores.