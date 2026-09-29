La Justicia ordenó la internación psiquiátrica forzosa de Cristian "Pity" Álvarez, quien permanece internado en el Hospital Tornú mientras se desarrolla el juicio por el homicidio de Cristian "Gringo" Díaz.

La resolución del Juzgado Civil 4 establece que la medida debe ser por el tiempo más breve posible, evaluada con informes mensuales y la designación formal de un defensor legal.

El director del establecimiento de salud debe informar al juzgado cada 30 días sobre la evolución del paciente. Si la internación se extiende por un término mayor a 90 días, el responsable tiene la obligación de comunicarlo formalmente a la Justicia.

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El video: Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

La resolución instruye al centro de salud a reforzar las medidas de seguridad para impedir abandonos del tratamiento.

Fija que cualquier traslado debe realizarse por derivación médica supervisada. Y ordena a la obra social y a las entidades correspondientes asegurar una vacante en una institución especializada acorde a sus necesidades de salud mental y consumo problemático de drogas.

También impone una medida cautelar que prohíbe a los medios difundir información sobre la salud mental del músico.

Este lunes, el ex líder de Viejas Locas sufrió una crisis psiquiátrica cuando era trasladado desde la sala de internación del Hospital Tornú a otro sector para conectarse por Zoom al juicio en el que está acusado de homicidio.

Estaba descalzo, a los gritos y consiguió eludir a la seguridad para irse. Un patrullero le corto el camino en la esquina. "Me tengo que reunir con el 'Chiqui' Tapia", gritaba "Pity", muy nervioso.

“Fueron disparos a corta distancia”: las pericias que complican a Pity Álvarez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El músico ahora será sometido a un examen para determinar si es peligroso para sí o para terceros. La Defensoría de Incapaces ante la Justicia civil pidió un informe al respecto.

Lo abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro insisten hace tiempo en que "Pity" no está en condiciones de afrontar el debate por el crimen de Díaz, a quien asesinó de cuatro balazos en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

LT