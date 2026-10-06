Paro de subtes: metrodelegados confirmaron la paralización del servicio en la Línea A

La Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro (AGTSyP) confirmó el paro de servicios en la Línea A de subtes, que se llevará a cabo este martes 6 de octubre al final de la tarde. Según un comunicado, los trabajadores reclaman por los descuentos de salario realizados por Emova, calificados como “indebidos e ilegales”.

El pasado jueves 1 de octubre, el gremio rechazó el aumento de los boletos, que pasaron de $1.753 a $1.817 en el subte y de $613,55 a $635,95 en el premetro. Además, denunciaron que no se ve una mejoría en la calidad del transporte gracias a las subas, sino que continúa con problemas estructurales.

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Paro de subtes en Línea A: cómo funcionará el servicio con la medida de fuerza

En el comunicado, la AGTSyP aclaró que la Línea A de subtes funcionará con el servicio normalizado durante toda la jornada, hasta las 19:00. A partir de ese horario hasta el cierre, este se encontrará completamente interrumpido. “Emova insiste en aplicar descuentos arbitrarios, descontando días de sueldo a personas que trabajaron todos los días del mes”, afirmó el sindicato.

La asociación ya había anticipado que se encontraba en estado de alerta por las reiteradas malas liquidaciones de haberes, y declararon que si la situación no se normalizaba, tomarían las medidas correspondientes. “Exigimos el cese inmediato de los descuentos indebidos y el pago de las sumas correspondientes”, concluyó el comunicado.

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El resto de las líneas de subte y el premetro funcionarán con normalidad. Debido al Fan Fest por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, el horario de servicios de la Línea D, donde reabrió la estación Tribunales, se extenderá hasta la 1:30. Por otro lado, las estaciones Medrano de la B, Lavalle de la C y Entre Ríos y Urquiza de la E se mantienen cerradas por obras de renovación integral.

La respuesta de Emova frente al paro de subtes

Como respuesta a la medida de fuerza, Emova aseguró que los descuentos corresponden a fechas en las que no se trabajó y la decisión se basó en los registros de asistencias. Asimismo, la compañía remarcó que los descuentos se aplicaron únicamente a 20 de 4.700 trabajadores, es decir, el 0,5% del total.

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A pesar de ello, la empresa señaló que están predispuestos a analizar los casos particulares que requieran una revisión. Además, expresó que se mantiene en contacto con la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para intentar evitar la interrupción del servicio.

JSM

LT