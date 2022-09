Patentes para bicicletas: los detalles del proyecto de ley para registrarlas

La Legislatura porteña debatirá en los próximos días un proyecto de ley para crear el “Registro Único de Ciclorodados y Dispositivos de Movilidad Personal de la Ciudad". Esta propuesta busca que quienes quieran puedan patentar sus bicicletas y que, en caso de sustracción, aparezca en el Registro como robada.

En caso de que el proyecto se convierta en ley se abrirá una inscripción gratuita y voluntaria, aunque habrá que abonar el grabado de la matrícula en el rodado. Esta medida pretende funcionar como prevención de robos tanto de bicicletas como de monopatines.

La propuesta es una iniciativa del legislador Diego Weck, del bloque UCR-Evolución que será debatida, primero en las comisiones de Tránsito y Transporte y Presupuesto y luego en el recinto en la próxima sesión que será el 22 de noviembre. Los votos para su aprobación estarían asegurados.

Los monopatines también podrán registrarse

En el registro de inscripción constarán los datos personales del dueño o dueña y la marca del rodado, el color, el año de compra. Weck pensó en esta alternativa luego unirse a un grupo de ciclistas que le transmitieran el temor por los robos, ya que algunas de las bicicletas tienen un costo muy alto.

Por eso, este proyecto generará un registro en el que constará si una bicicleta fue robada y, a la hora de comprar un rodado usado, se podrá consultar ese listado para averiguar si su origen ilícito.

Los robos de bicicletas en la Ciudad de Buenos Aires

Según los datos que fundamentan el proyecto, basados en cifras brindadas por la Policía de la Ciudad, en 2020 hubo 508 detenidos por robo y venta ilegal de bicicletas a través de redes sociales y otros medios.

Irene Fernández, presidenta de la Asociación de Ciclistas Urbanos, contó a Clarín que este tipo de registros ya existen en La Plata desde 2017 y en Mar del Plata desde 2021, pero que los ciclistas no suelen inscribirse. "Por más que le grabes un número en el cuadro, una bicicleta es fácil de desarmar y pueden usar sus partes para armar otra bici. La cantidad de robos no va a bajar si se crea este registro. No es negativo, pero no tiene tantos beneficios. La ventaja sí podría ser una disminución en los costos de los seguros", evaluó Fernández.

Cuál será el mecanismo para registrar bicicletas y monopatines

Para registrarse se deberá ser residente de la Ciudad, mayor de 16 años y acreditar la propiedad o legítima posesión de un ciclorodado o de un dispositivo de movilidad personal (bicicletas o monopatines).

Los datos que deberán brindarse son nombre y apellido, número de DNI, dirección, teléfono y/o dirección de correo electrónico. Además, se deberá incluir la marca y modelo de la bicicleta o el monopatín, tipo, número de serie, color y otros datos particulares que sirvan para identificarlo. Además, figurará el número de matrícula asignado.

Cómo funciona y cuánto cuesta la bicintacleta, un medio de transporte bien argento



Este número de matrícula asignado será grabado en la bicicleta o monopatín, este paso es el único arancelado.

El dueño tendrá una cédula identificatoria con los datos de su rodado y sus datos personales y se podrá incluir un contacto de emergencia. Si hay un cambio de titularidad deberá informarse al Registro.

Si se destruye el rodado deberá darse la baja y, en caso de robo, se deberá denunciar al Registro donde quedará hasta que se informe que se recuperó el rodado. Las autoridades policiales deberán avisar al Registro cuando recuperen o secuestren una bicicleta o monopatín en un procedimiento.

RB/fl