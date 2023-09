Pérez Volpin: arrancó otro juicio con la versión de la instrumentadora

En el marco de la primera audiencia del juicio oral que se le inició al exdirector del Sanatorio de la Trinidad, Roberto Martingano, por el presunto encubrimiento de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, el principal imputado en la causa se negó a declarar.

Junto a Martingano, también está siendo juzgada la instrumentadora Eliana Frías. En este caso, la mujer está acusada por el presunto delito de falso testimonio.

Se trata del segundo juicio que investiga la muerte de Pérez Volpin ocurrida en febrero de 2018 como consecuencia de una endoscopía mal hecha.

Por recomendación de su abogado, Vadim Mischanchuk, Martingano hizo que se leyera el descargo que ofreció en su momento y esperaría las próximas audiencias para declarar.

Frías, en cambio, declaró ayer y rechazó haber mentido u ocultado información respecto de la muerte de la periodista, al tiempo que dijo haber estado en una situación de mucho “estrés” al momento de declarar por estar atravesando en ese momento un embarazo delicado.

“Ni mentí ni oculte información, recordé lo que recordé”, explicó Frías, quien dijo que aquel 6 de febrero de 2018 durante la intervención que tuvo ese fatal desenlace, “el quirófano fue un caos”, relató. “Hace cinco años que no miro televisión. Me volvieron loca con esa presión, no podía vivir más. Borré todo de mi mente en un proceso de protegerme”, se justificó del porqué no recordó detalles de su presencia en el quirófano apenas se desató el desenlace para la periodista.

“Declaré lo que recordé, no tengo más nada para decir”, cerró la imputada, a la cual le podría caber una pena de hasta cuatro años de prisión por el falso testimonio.

Qué pasó. Como se recordará, Débora Pérez Volpin falleció el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio la Trinidad de Palermo, a raíz de la intervención que le realizó el endoscopista Diego Bialolenkier.

Por esta mala praxis, en agosto de 2019 Bialolenkier fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, a cargo de Javier Anzoátegui, por el “homicidio culposo” de la periodista, madre de dos hijos y casada con el periodista deportivo Enrique Sacco.

En marzo de este año, en tanto, la sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena del endoscopista.

En esta nueva instancia, la Justicia busca determinar si Martingano encubrió el homicidio y si Frías colaboró con este objetivo mintiendo en su declaración.

El abogado de la familia de Pérez Volpin, Diego Pirota, sospecha que Martingano cambió el endoscopio que usó Bialolenkier en el procedimiento y sustrajo documentos a la investigación que demostrarían que la periodista había sido mal monitoreada durante el procedimiento.