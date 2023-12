Por qué EPCOT es el más borgeano de todos los parques de Disney

Visitar EPCOT es comprar un ticket para recorrer las ideas más profundas de Walt Disney, una experiencia que no sucede en ninguno de los otros tres parques temáticos del famoso Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida.

EPCOT, acrónimo de Comunidad Prototipo Experimental del Mañana (EPCOT, por sus siglas en inglés) es una utopía hecha realidad, el mayor sueño de Walter Elías Disney. Si bien él no vivió para ver esta ciudad futurista hecha realidad, sus sucesores respetaron a pie juntillas –y también reinterpretaron - las visiones modernistas del dibujante que, con 40 dólares en el bolsillo y el corazón imbatible, hace exactamente 100 años llegó en tren a Los Angeles, con una copia de su versión animada de Alicia en el país de las maravillas, que entonces nadie le quería comprar.

Walt Disney Imagineering Research & Development, Inc., comúnmente conocido como “Imagineering”, es la división empresarial que nuclea ingenieros, arquitectos, ilustradores, diseñadores de iluminación, escritores de espectáculos y artistas gráficos para interpretar locuras. Sí, porque en las oficinas de Glendale, en California, todos los imposibles se cocinan a fuego lento y el “no”, muy poquitas veces es una respuesta posible. Desde la primera hora, Walt Disney confió en ellos la difícil misión de reunir en un masterplan dos cosas que la historia de la humanidad intenta separar: las culturas más disímiles del planeta y las tecnologías más emergentes.

EPCOT. En 1966, Walt Disney se filmó a sí mismo explicando el masterplan de la ciudad futurista y global.

Jorge Luis Borges describía su Aleph como “una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia, en ninguna”. EPCOT es bastante así, una aporía infinita que nunca termina de recorrerse, del mismo modo en que nunca podría pensarse un mundo que pudiera recorrerse en su totalidad.

EPCOT es un volumen “reducido” que alberga todos los tiempos y espacios.

EPCOT, el más borgeano de Disney Parks

En la mente de Walt Disney, EPCOT (que ya no es un acrónimo sino un nombre propio) sería una ciudad futurista real y habitable, con zonas residenciales, turismo, centros comerciales, industrias, parques recreativos, un aeropuerto y un sistema vial multimodal de vanguardia, que conectara todo. Esta compleja idea comenzó a ser pergeñada en 1960, pero seis años más tarde su creador falleció.

EPCOT fascinaba a Disney y pensaba que en su nuevo derrotero dos cosas del Disneyland de Anaheim no podían faltar: el diseño espacial de Tomorrowland y la Casa del Futuro de Monsanto, una vivienda inaugurada en 1957 que había sido diseñada por arquitectos del MIT, una atracción que tuvo una década de vida californiana hasta que finalmente se cerró.

Tecnología de avanzada. Estuvo presente desde la primer parque que se inauguró, en 1971, Magic Kingdom (foto). NASA asesoró y trabajó en conjunto en varios emprendimientos.

Maquinando su proyecto más ambicioso, varias veces Walt Disney alzó las cejas, mientras sus ojitos se encendían al paso de los nombres centelleantes que cruzaban su frente: ¿las Cataratas del Niagara, Washington DC, St. Louis, Nueva Jersey, Flushing Meadows en Queens… cualquier espacio podría albergar EPCOT mientras "nunca dejara de ser un modelo viviente del futuro", se convencía.

Y un buen día, mientras la televisión estadounidense convertíe en estrella infantil al Lagarto Juancho, un reptil antropomórfico de Florida, sigilosamente y sin dar explicaciones, Walt Disney comenzó a comprar pantanos “inservibles” en los condados de Osceola y Orange, en el estado de Florida.

En 1965, un periódico de Orlando publicó que el empresario había adquirido 27.433 acres, la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires –o casi dos veces Manhattan- por US$ 5 millones de la época. Disney le pidió entonces a Haydon Burns, gobernador del “sunshine state”, que lo acompañara en la conferencia de prensa en la que anunció el Proyecto Florida: “la mayor atracción en la historia del Estado”.

Tecnología de avanzada. En Disneyland incursionó en los animatronics y el monorrail que luego llegarìan a EPCOT.

"Aquí en Florida hemos disfrutado de algo que nunca hemos disfrutado en Disneyland: una bendición de tamaño. Aquí hay suficiente terreno para albergar todas las ideas y planes que podamos imaginar", dijo exultante y no se equivocó. De hecho, el Proyecto Florida multiplicó astronómicamente el atractivo turístico internacional de ese cul de sac que era por entonces la península que cortaba el horizonte costero.

Como para convencerse de que los sueños se vuelven realidad, Disney se filmó a sí mismo explicando su EPCOT, una vez más, en 1966. La obra comenzó en 1967, pero Walt Disney no llegó a verla concluida. Falleció de cáncer de pulmón el 15 de diciembre de 1966.

Walt el soñador. El 5 de diciembre, aniversario del cumpleaños de Walter Elias Disney, se inauguró una estatua de bronde en World Celebration Gardens (EPCOT), que lo muestra durante sus últimos años, cuando planeaba el Proyecto Florida.

Walt Disney World en Orlando

El 1 de octubre de 1971, tras el lanzamiento de Walt Disney World en la costa Este, con la inauguración de Magic Kingdom, el proyecto revivió y como gajos en germinación fue, con los años, inspirando varias de las instalaciones del universo de la compañía en Lake Buena Vista: la comunidad de Celebration, el sistema monorrail, las figuras animatronicas –que ya estaban en Disneyland-, Springs y la red subterránea de corredores de servicios públicos, un bastidor de túneles en donde muchas horas de trabajo emergen como magia a la superficie. Esa red secreta en donde Elsa, Olaf, Minnie, Rapunzel, Jazmín y Pluto son actores anónimos que corren entre jardineros y recolectores de residuos para llegar a tiempo al reparto de abrazos y fotos entre los admiradores incondicionales de toda América y allende los mares.

El drama familiar de Walt Disney detrás del éxito de Bambi

EPCOT tardó tres en años en construirse y nucleó todas las tecnologías de avanzada. Para su creador debía ser también un centro global, una exposición universal de las maravillas del planeta, la tierra en donde las bellezas del mundo y la historia de la cultura se dieran la mano en paz.

Cuál fue el primer amor de Walt Disney que no podía faltar a su alrededor

Costó entre US$ 800 y 1.400 millones y fue la mayor obra de ingeniería de su época. Se inauguró el 1 de octubre de 1982, fecha que como un guiño se recordaba en el buzón de correo de la casa de campo en Earth (Tierra).

“En EPCOT creemos que el optimismo y la esperanza inspiran al mundo. Todo es posible a través de la ingenuidad humana y la imaginación. La vida es mejor cuando nos comprometemos con ella, entre nosotros y celebramos el mundo”, repitió como mantra y con absoluta convicción Scott R. Mallwitz, Director Creativo Ejecutivo del masterplan que, en 2017, líderó un plan de rediseño y expansión que se prolongó varios años, introduciendo en Future World un viaje intergaláctico top 10, Guardianes de la Galaxia: Cosmic Rewind y las entrañables Aventuras de Ratatouille, en el sector de Francia en World Showcase.

EPCOT. Trabajan día y noche para que la magia parezca algo natural, pero no lo es (y por eso termina resultándolo).

Los cambios fueron varios, pero tal vez el más significativo fue rediseñar Future World subdividiéndolo en tres barrios que unidos a World Showcase –perfecta mímesis de 11 países, configuran un mundo de cuatro elementos: World Discovery, World Celebration y World Nature. Y si se piensa bien, los cuatro se corresponden con el macrocosmos de los cuatro parques temáticos de World Disney World Resort.

“El Reino de la fantasía –Magic Kingdom-, en donde los personajes de Walt Disney, y sus propias fantasías, cobran vida; Disney Hollywood Studios, en donde la ficción de los mundos imaginados son realidades para explorar juntos; EPCOT, la magia de la posibilidad, en el que lo imposible deja de serlo gracias al poder de la imaginación humana; y Disney Animal Kingdom, en donde Disney revela que la Naturaleza alberga la mayor de las magias”, despliega Scott R. Mallwitz mientras almuerza con los periodistas de América Latina invitados especiales para celebrar los 100 años de la creación de la compañía.

Navidad. Varios eventos se repiten cada año en EPCOT International Festival of the Holidays presentado pot AdventHealth, un coro gospel de 50 voces y narradores de fama mundial en la Procesión de las Velas. En el Pabellón The Odyssey hay encuentros diarios con Santa Claus, además de muchas actividades representativas de las más diversas culturas del mundo.

En todo EPCOT la cultura y la historia natural se dan la mano y la impronta de los “imagineers” todo lo hace posible. No menor resulta en este contexto el promocionado lanzamiento de Journey of water, una atracción inspirada en el personaje animado de Moana, que abrió sus puertas el 16 de octubre pasado, cereza del postre de las 100 velitas que la empresa encendió para celebrar un siglo de la fundación de la Compañía Walt Disney. En Journey of Water se celebra –y se educa sobre- el ciclo vital del agua, elemento esencial, tan escaso y maltratado.

Un Papá Noel noruego.

En relación al tratamiento que merecieron las 11 naciones que rodean el lago en World Showcase, Marruecos podría ser ejemplar. Cuando supo que su país había sido elegido para integrar este panóptico cultural, el Rey Hasán II se sintió tan honrado que él mismo envió a sus arquitectos como asesores, para que el estilo marroquí fuera original y fiel a los principios del credo musulmán. Cada azulejo, plato, jarra, paño y lámpara de los decorados, del piso al techo, sigue la irregularidad que podría encontrarse en cualquier medina de Fez, Rabat o Marrakech, porque para el credo islámico sólo Alá puede crear algo perfecto. En señal de respeto, la mezquita dorada es la única construcción que no se ilumina de noche.

Una encuesta entre los visitantes, sin duda tendría consenso unánime sobre algo que en EPCOT jamás debería cambiar: la Nave Espacial Tierra (Spaceship Earth), lo primero que se disfruta desde la entrada principal, en World Celebration: la atracción que cobija la esfera icónica del parque, esa suerte de pelota "de golf" gigante de 7.258 kilos, un recorrido circular por la historia de la comunicación humana, desde la Edad de Piedra hasta la actualidad.

EPCOT. La Nave Espacial Tierra, la bola gigante que pesa 7.258 kilos, terminó siendo el ícono del parque y simboliza muchas cosas.

“World celebration se basa en la idea de celebrar la comunidad global y destacar los elementos básicos que todos compartimos. La creatividad, los sueños, la amistad son nociones que nos reúnen como comunidad, son cenros que todos compartimos, no importa qué seamos ni de dónde provengamos. Esos ejes inspiran todas las secciones de este vecindario. World Celebration es la fusión de todas las culturas y el punto inicial todos los festivales que tienen lugar en EPCOT. Siempre debe sentirse como el latido de todo el parque”, abunda Scott (no importa cuán elevada sea su jerarquía en la compañía, cada ejecutivo de Disney se identifica por su nombre de pila).

Así como la Avenida Champs Elyspée une en París, la Plaza del la Concordia y el Arco de Triunfo, una línea directa imaginaria une en EPCOT la icónica bola gigante con las instalaciones de la historia de los Estados Unidos de América (otra vez, pasado y futuro). Allí, el America Garden Theatre es el epicentro de la celebración de la Navidad. Sobre ese escenario, desde el 24 de noviembre y hasta el 30 de diciembre próximo, desfilan cada noche 14 personalidades en el espectáculo Candlelight Processional, un despliegue de famosos que cuentan la historia de la celebración de la Navidad, acompañados a capella por el coro Voices of Liberty y una orquesta con trompetas de heraldos de 50 músicos de punta en blanco.

Journey of Water. La tenista Serena Williams visitó la nueva atracción auspiciada por el personaje de Moana, en EPCOT, una celebración del agua como elemento primoridal.

Sobre ese escenario americano pasaron artistas tan disímiles como Gloria Estefan, Luis Fonsi, Whoopi Goldberg, Angela Basset, Raúl Esparza, Josh Gad, Ann-Margret, Marlee Matlin, Brendan Fraser y -hoy y mañana-, Eva Longoria, entre otras caras que se hicieron famosas en el mundo entero.

Esta procesión a la luz de las velas puede acompañarse con una cena a elección entre siete restaurantes que preparan 15 menús especiales para unir a todos en la alegría navideña global.

Luminous The Symphony of Us es la nueva sinfonìa de luces, colores y melodías que, a las 21:30 hs, cierra la larga jornada de una visita al parque más borgeano del Proyecto Florida, EPCOT

Habrá un Papá Noel del Granero en Noruega; un bailarín de leones que conmemora el Año Nuevo Lunar de China, la celebración judía de Janucá; la ceremonia swahili del Kwanzaa, “los primeros frutos; Gospel y Joyful; invernaderos centelleantes que se recorren en barco, un Père Noël compartiendo las cartas con los pedidos de los chicos de muchas partes del mundo, y mucho más.

Porque en definitiva, lo único que importa es pasar la fiesta central de la cristiandad en el eterno presente de EPCOT, la “esfera cuyo centro está en todas partes”, pero concentrados en un único lugar.