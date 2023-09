2023 no es cualquier año para Walt Disney World; es el de sus 100 velitas. Desafiando el mito popular de que trae mala suerte anticipar los festejos de cumpleaños, Walt Disney Company comenzó el 1 de enero pasado a celebrar su primer siglo. Y eligió el clásico programa anual de televisión de ABC, Dick Clark's New Year's Rockin' Eve para arrancar.

Con todo, la fecha exacta de los 100 años de Disney será el 16 de octubre.

Hace casi diez meses, entonces, que bajo el nombre 100 Years of Wonder, el famoso multimedios con orejas de ratón viene transitando su lenta y continua traslación de 365 días de fiestas terrestres alrededor del Sol, un gran show interminable que se apodera de todos sus productos y plataformas: los parques temáticos de California, Orlando, París, Tokio, Shangai y Hong Kong; toda la flota de cruceros (Magic, Wonder, Dream, Fantasy, Wish); Disney Vacation Club; National Geographic Expeditions; la plataforma de streaming Disney Plus; y por supuesto toda la infraestructura hotelera de sus Resorts.

Es casi imposible no enterarse.

Magic Kingdom y el castillo ciónico, supuestamente inspirado en el de castillo Neuschwanstein, de Alemania.

En todos esos ámbitos, la compañía exhibe recuerdos, disfraces, accesorios y antiguos tesoros archivados en la nueva exhibición Disney100: The Exhibition, que celebrará el encanto de Disney desde su creación en 1923 hasta el presente. E incluso el futuro, porque habrá Disney para rato.

Disney100: The Exhibition comenzó en The Franklin Institute en Filadelfia el 18 de febrero de 2023 y pasó por Chicago, Kansas City hasta llegar a Munich, en Alemania y algunas otras ciudades que se irán anunciando sobre la marcha.

Según Paula Sigman Lowery, la historiadora de la muestra y también co-curadora, muchos de estos objetos nunca se han visto fuera de las paredes de la empresa, una apertura que duplica el atractivo ya que en Disney hay muchos secretos que se guardan celosamente. Todos, encriptados por una palabra frecuente, mencionada incluso cuando el interlocutor advierte que por el momento, de eso no se hablará: “es la magia”.

Halloween en Walt Disney World. Comenzó a celebrarse en agosto, con desfiles, merchandising e incluso el cierre de Magic Kingdom en una franja horaria que alberga eventos especiales.

Ya el 16 de septiembre del año pasado, Disney Music Group y el presgtigioso selló alemán Deutsche Grammophon lanzaron un álbum titulado Lang Lang: The Disney Book, que resume en 54 minutos 14 bandas sonoras inolvidables de los productos de la compañía. Los temas icónicos de esta centuria fueron arreglados para ser interpretados en piano.

Para los revisionistas, otra compilación de Disney Music Group sigue trabajando para lanzar este año un disco de vinilo, bien vintage, con los principales momentos musicales de los pesonajes de Disney tanto en cine, como televisión e incluso en los parques temáticos.

ABC Studios, la cadena de televisión que pertenece a la empresa, presentó el documental Disney: 100 Years of Wonder, un compilado de 10 videos que repasan personajes y momentos inolvidables de las más variadas producciones (Mickey, Minnie , Dumbo, Blancanieves, el Pato Donald, Avatar, Up, Toy Story, Sullivan, El Rey León, Cars, Moana, Mowgly, Sirenita, Aladdyn, Winnie the Pooh, Pinocho, Peter Pan, Mulan, Wall-E, la Bella y la Bestia, los Muppets, Thor, Coco, Frozen, Star Wars, los Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, e incluso la entrañable Mary Poppins, el imbatible Harrison Ford en Indiana Jones y la alguna vez cándida Lindsay Lohan en Juego de gemelas). Po supuesto, no podían faltar imágenes y palabras del creador, “el hombre en el que todo comenzó”. En esta oportunidad, cuando viajó con su esposa y sus hijas a Países Bajos para "neerlandizar" sus producciones.

Walt Disney 100 años

Aunque la magia de Disney salpica todos los meridianos y paralelos del mapamundi, el estallido de emociones arrancó bien temprano en el complejo Disneyland Resort, en Anaheim, California y continuó en Orlando, en el estado de Florida.

Toy Story Land, en Hollywood Studios. Las montañas rusas son de diversos grados de sofisticación, para que incluso los más pequeños puedan animarse a probarlas,

Hasta allí viajó PERFIL, especialmente invitado por la compañía en un viaje exclusivo junto a otros dos medios argentinos y varios de México, Chile y Colombia, sus principales clientes de habla hispana. Argentina se encuentra en el top 3 de los favoritos del mercado de América Latina.

En lo personal, no era ésta mi primera visita y como cronista, decidí que el mejor abordaje sería la prudente distancia emocional, no dejarse ganar por los recuerdos de una vida entera recorrida en tándem junto a los personajes de la factoría Disney. Fue difícil.

El calor implacable y el prometido alivio de la primavera inminente que nunca arrancaba no amedrentaron a nadie. Cualquiera de los parques que se visitara, siempre estaba lleno, día y noche, aunque la circulación fuera constante y dinámica.

Para quienes se alojan en los resorts de los parques hay ventajas adicionales: se puede ganar media hora de gracia cada día, antes de que los molinetes abran sus compuertas y la marea humana –literal- ingrese antes que el resto de los fans. No parece mucho pero suma, porque resta colas de esperas para ingresar a las atracciones.

Journey of Water se estrenará el 16 de octubre de 2023 para celebrar los 100 años del recorrido de la compañía.

Hay un tip: sacar por US$ 20 diarios el Lightning Pass (antes se llamaba Fast pass) permite ingresar a tres atracciones sin colas de espera (en algunas llegan a ser de 60 minutos) y tejer un apretado ajedrez de visitas para no dejar nada afuera.

Si a eso se suma una nueva MagicBand (un reloj que agiliza los accesos), además de las tarjetas magnéticas de colección (y sí, tienen todos los personajes de Disney) y una oficina de Visitas (Guest Office) que facilita cualquier duda y la soluciona en menos de un minuto, el plan de recorrer completo un parque entero por día es posible, tomándose incluso tiempo para almorzar (desde US$10, si es al paso, o freezándose en un restaurante glam, pero olvidándose del reloj a cambio de US$ 50 por persona, más la propina que oscila entre 18% y 25%).

Moana es el personaje central de Journey of Water, en Epcot.

Si alguien cree, como yo, que por haber visitado varias veces el parque, nada lo sorprenderá, enseguida verificará la corta vida que tienen los prejuicios en Walt Disney World.

Aunque suene como intríngulis para la filosofía presocrática, el espíritu que sostiene a WDW es el cambio: nada se detiene y sin embargo, permanece. A modo de ejemplo (sería imposible registrar toda esa dinámica anual, mensual y semanal), apenas algunos datos memorables:

Disney Imparable, montaña rusa de cambios

En los últimos 5 años, la empresa remodeló 30 atracciones diferentes de sus cuatro parques temáticos (Hollywood Studios, Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom)

diferentes de sus cuatro parques temáticos (Hollywood Studios, Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom) Intensificó el espíritu conservacionista de todos los parques, pero especialmente de Animal Kingdom

Reconceputalizó el masterplan de Epcot , para ajustarlo mejor a los tiempos que corren

, para ajustarlo mejor a los tiempos que corren Regresó a sus orígenes, otorgando a Minnie y Mickey el protagónico de su primera atracción móvil en Hollywood Studios , Runaway Railway

el protagónico de su primera atracción móvil en , Runaway Railway Sumó más rollerscoasters, montañas rusas y juegos infartantes (Guardians of the Galaxy; Tron, inaugurado en abril, evento que los ejecutivos de WDW vinieron a promover especialmente a Buenos Aires; Mission Space, un entrenamiento para astronautas en un simulador altamente turbulento que gira y crea fuerzas gravitacionales, en versión verde o naranja, según el grado de intensidad que se desee).

Un Halloween para morirse de miedo

Octubre es el mes de Halloween, pero en Magic Kingdom se festeja desde agosto, en un formato especial: “Mickey’s not so scary Halloween party”. Con entradas especiales, el parque cierra y se adapta al merchandising “sweet or trick”. Disfrazados ad hoc, los visitantes recorren kioscos especiales por todas las instalaciones, para llenar sus gorros del mago Mickey con golosinas hasta que desborden. Comidas, bebidas y decoración acompañan la fiebre naranja. Incluso se suma el desfile de carruajes y personajes temáticos, Boo-to-you, por Main Street.

Mickey. La creación más emblemática de Walt Disney nació conejo y terminó como ratón.

En infinidad de spotlights estratégicos en todos los parques hay fotógrafos dispuestos a tomar cuantas fotos se les pida. Ellos les agregan efectos especiales (dibujitos, animación o incluso arman videos) y luego las suben a la app que todo visitante tiene en su teléfono móvil. Se almacenan en “Mis fotos” y hay 30 días para descargarlas. Cuestan US$ 19,90 cada una, pero algunos pases especiales las incluyen. En Mickey’s Hallowween Party, desde luego, predomina la estética de la calavera danzante y el zapallo iluminado, incluso en las tomas fotográficas para el recuerdo.

y hay 30 días para descargarlas. Cuestan cada una, pero algunos pases especiales las incluyen. En Mickey’s Hallowween Party, desde luego, predomina la estética de la calavera danzante y el zapallo iluminado, incluso en las tomas fotográficas para el recuerdo. Magic Kingdom, el más antiguo de los parques de Orlando, atraviesa una tormenta de renovaciones: en noviembre La Mansión embrujada sumará un nuevo fantasma, the Hatbox Ghost; el musical de los osos, Country Bear Jamboree renovará las canciones y la puesta en escena, el año próximo; Piratas del Caribe, en Adventureland, será un nuevo salón temático.

En Disney, sin embargo, todo sabe a poco. Los ingenieros quieren que detrás de Big Thunder Mountain, el recorrido de montaña rusa por una mina de oro, comiencen a contarse historias nunca contadas, al estilo de la mega transformación que ya se logró en las 5 hectáreas que reconstruyen el mundo de los Avatar en Pandora y también en Star Wars: Galaxy’s edge, 5,5 hectáreas de un espacio galáctico en donde hasta las botellas de Coca Cola son una emisión limitada única en el mundo y las atracciones, un desafío a la resistencia.

Volvamos a Epcot. Como si la velocidad actual no fuera suficiente para cortar el aliento, apenas arranca la marcha del Test Track que auspicia Chevrolet, ya están pensando en poner reversa para “reimaginarse” un nuevo recorrido “por la historia”. Fatal.

La magia de Disney.

El show de cierre en Fantasyland (Magic Kingdom), Disney Enchantment, estrenado para conmemorar los 50 años de la creación del parque, prolonga 12 horas la estadía de todos los visitantes.

Nadie duda en sentarse sobre calles y pastos, simplemente a esperar el estallido. El show de luces, colores, proyecciones y melodías que los “imagineerings” (neologismo entre imaginadores e ingenieros) plasmaron sobre el simple “cartón pintado” del icónico castillo de la princesa demuestra que allí pueden hacer lo que quieren. Torres, relojes y minaretes son un telón de fondo maleable de rayos, tormentas, agua, lluvia de oro, cascada de diamantes, fuego encendido, estrellas fugaces, cornisas barrocas, techos rusos y girasoles de Van Gogh. Todo bañado en una coreografía de fuegos artificiales que supera los US$ 50.000 por noche.

Sí, claro, el show de cierre de Epcot también estrenará nuevo formato musical, Luminous: the symphony of us, que se anuncia para el 5 de diciembre. Agarrate Catalina…

Alud de cambios en Disney

De la nada, como en el Génesis, se creó un nuevo atractivo en el parque Epcot, Journey of Water, que ya tiene fecha de inauguración: el 16 de octubre.

Los ingenieros ya habían hecho setecientos mil chequeos diferentes para ver cómo funcionaba. Así es el estilo Disney, acostúmbrese, porque en la fábrica de la magia absolutamente todo está planeado para que cada truco sea cien por ciento infalible y alcance todos los estándares de seguridad.

Pero lógicamente, faltaba el visto bueno de los periodistas latinos, los primeros testers off Disney de Journey of Water. Mientras los visitantes metían la nariz entre los arbustos queriendo husmear, los poco circunspectos agregados de la prensa libre seguíamos saltando charcos y no nos podían sacar. Como anticipé, es muy difícil entrar al mundo mágico sin dejarse encantar.

Inspirado en el personaje de Moana, este nuevo espacio es una invitación a un remanso verde para jugar con el agua como elemento físico: salpicarse, hacerla retroceder, hacerla “sonar”, convertirla en caja de resonancia para diversas melodías, transitarla sin mojarse, adivinar por dónde saldrá.... algunas de ltas nuevas travesuras acuáticas en Orlando.

Y se eligió el 16 de octubre de este año para el lanzamiento oficial del nuevo spot acuático de Disney, porque para la empresa esa no es una fecha más.

Magic Kingdom. El epicentro del parque es el icónico castillo de las princesas de Fantasyland. Los ingenieros lo convirtieron en telón de fondo de un show nocturno de fuegos artificiales indescriptible.

Si bien, el 1 de octubre de 2001, la compañía celebró los 50 años de la inauguración del complejo de Orlando, en Florida, World Disney World Resorts, que por entonces sólo estaba compuesto por un solo parque, Magic Kingdom –, en la compañía, siempre van por más.

Apenas dos años más tarde, WDW sorprendió a todos, incluso a la prensa especializada, con la mayor celebración global de su historia: sus primeros 100 años.

Y la fecha 1923-2023 enciende las velitas para recordar ese día en que, con US$ 40 en el bolsillo y una copia de su versión animada de Alicia en el país de las maravillas, que nadie le quería comprar, Walter Disney le propuso a su hermano Roy que se asociaran para crear Disney Brother Studio, su propia empresita de animación en el garage de la casa de un tío, cerca de Los Angeles.

Y así de simple todo comenzó a rodar.

MM