Sputnik V: qué es la trombosis con trombocitopenia que provocó la muerte de una joven cordobesa

Tras la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven cordobesa de 24 años, el 29 de julio de 2021, la Justicia determinó que su fallecimiento fue consecuencia de una trombosis con trombocitopenia producida por los efectos de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, considerando que la joven no tenía antecedentes médicos.

Previamente, desde Quirónsalud, empresa líder de prestación de servicios sanitarios en España de prestación de servicios sanitarios, explicaron que el nombre completo del cuadro es "trombosis trombocitopénica autoinmune inducida por vacunas SARS-CoV-2" y reconocieron que fue "motivo de discusiones, enfrentamiento, dudas, y malas explicaciones".

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"Se ha presentado en todas las vacunas frente al Coronavirus-19 y consiste en una rara respuesta autoinmune, más frecuente en mujeres, que se presenta como formación de trombos en seno cerebral (intracraneal) o en venas abdominales, asociada a un recuento bajo de plaquetas, y en ocasiones a hemorragias", indicaron.

Desde la compañía dedicada a la medicina explicaron que en las investigaciones realizadas "se ha evidenciado que esta excepcional entidad ocurre por el desarrollo de una trombocitopenia autoinmune mediada por anticuerpos activados frente a la proteína PF4 que origina una agregación plaquetaria", es decir, "se apelotonan formando coágulos".

"Esta entidad es tremendamente similar a la trombocitopenia autoinmune inducida por heparina", advirtieron, aunque resaltaron que "se ha presentado con una incidencia muy baja de 1 de cada 100.000 vacunados", considerando que "la incidencia anual de trombosis en el seno cerebral en la población general es de 0.22 a 1.57 casos por 100 mil habitantes al año".

Desde Quirónsalud también indicaron que "no existe un grupo de riesgo identificado para desarrollar este proceso" y que "pacientes con antecedentes de enfermedad vascular, o incluso trombosis, no son más propensos a desarrollarla".

"Los casos identificados se han visto en todas las vacunas, tanto las basadas en ADN viral: AstraZeneca y Johnson&Johnson, como las basadas en modificación de ARN también: ModeRNA y Pfizer-BioNTech", advirtieron luego sobre los cuadros que suelen presentarse "entre el tercer y el vigésimo primer día post-vacunación".

De todas formas, desde la entidad remarcaron que "el beneficio de la vacunación, en cualquiera de sus formas, supera el riesgo de padecer la enfermedad" y que "NO se debe bajo ningún concepto tomar medicación profiláctica, ya que puede enmascarar los síntomas precoces y la heparina no se debe administrar en estos casos".

El informe de Quirónsalud fue realizado por Dr. Enrique Puras, Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Hospital La Luz, y Dra. Marta Ramírez, Jefa asociado del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular Hospital La Luz.

El caso de Melín Agustina Sartori

Melín Agustina Sartori falleció el 29 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba y, al cumplirse casi un lustro de su muerte, la Justicia estableció que su deceso fue consecuencia de los efectos de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, al no tener la joven antecedentes médicos.

Clarín informó que la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba falló a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima, determinando que el fallecimiento de la joven, consecuencia de una trombosis con trombocitopenia, fue el resultado directo de la primera dosis de la vacuna creada en Rusia.

El fallo, firmado por los jueces Eduardo Avalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro, afirma que el Ministerio de Salud de la Nación debe pagarle a la familia de Melín, como resarcimiento económico, 240 haberes mínimos jubilatorios, el equivalente a 95 millones de pesos, aproximadamente.

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“En base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento (la muerte de Sartori) se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V”, dice el dictamen.

Para luego ordenar “disponer que el Ministerio de Salud de la Nación culmine en el plazo de 30 días las etapas pendientes del trámite previsto en el punto 5 y 6 del Anexo de la Resolución Conjunta 7/2022, que establece el procedimiento para la tramitación de reclamos para el acceso a la indemnización del fondo de reparación COVID 19 de la ley 27.573, a los fines de que la actora pueda cobrar la indemnización correspondiente".

Martín Barbará, abogado de Ruiz, habló con Clarín y reconoció que se trató de un “proceso novedoso” porque no había ningún antecedente parecido a la denuncia. Además, remarcó que, según su entendimiento, se trata del primer fallo contra el Estado por las consecuencias provocadas por las vacunas contra el COVID que se usaron durante el gobierno de Alberto Fernández.

AS/fl