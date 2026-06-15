Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes una prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que afectará a plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook y X. La iniciativa, inspirada en el modelo australiano que entró en vigor en 2025, busca reforzar la protección de la salud mental infantil y obliga a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad estrictos bajo riesgo de multas millonarias.

La medida se apoya en la ley Children's Wellbeing and Schools Act 2026, sancionada en abril de este año, que otorga al gobierno británico facultades para determinar mediante reglamentos qué plataformas y servicios digitales quedarán alcanzados por las restricciones.

El proyecto definitivo aún se encuentra en consulta pública. Entre las principales redes sociales, TikTok podría sufrir una prohibición total, mientras que Instagram, Facebook, Snapchat y X también podrían quedar sujetas a prohibiciones o fuertes restricciones.

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TikTok : Prohibición total casi segura por su algoritmo de recomendación y exposición a contenido viral

: Prohibición total casi segura por su algoritmo de recomendación y exposición a contenido viral Instagram : Restricción completa por problemas documentados de salud mental en adolescentes

: Restricción completa por problemas documentados de salud mental en adolescentes Facebook : Prohibición de cuentas para menores de 16

: Prohibición de cuentas para menores de 16 X (Twitter) : Incluida a pesar de debates sobre su naturaleza de foro público

: Incluida a pesar de debates sobre su naturaleza de foro público Snapchat : Alta prioridad por mensajes que desaparecen y comunicación privada no moderada

: Alta prioridad por mensajes que desaparecen y comunicación privada no moderada YouTube : Posibles excepciones para contenido educativo supervisado

: Posibles excepciones para contenido educativo supervisado WhatsApp: Excluida inicialmente por considerarse herramienta de comunicación esencial

El enfoque británico va más allá del modelo australiano: se discuten restricciones de funcionalidades específicas como scroll infinito, reproducción automática, livestreaming y mensajes efímeros, incluso para usuarios mayores de 16 años durante horarios nocturnos.

Además, podría incluir un "toque de queda" nocturno para adolescentes mayores, con el objetivo de frenar el scrolling, hasta llegar a los 18 años. También, se prohibirá el uso de chatbots de inteligencia artificial para simular relaciones sexuales.

Dependencia digital: el 55% de los jóvenes intentó dejar las redes, pero volvió

"Las redes sociales vuelven a los chicos infelices. Facilitan el acoso y los abusos", declaró Starmer esta mañana al anunciar la prohibición que se implementará a partir de la próxima primavera europea.

La semana pasada, el gobierno estadounidense le había sugerido a Starmer que no implementara esta normativa. Al ser preguntado si la prohibición aumentaría las tensiones con el presidente Trump antes de la cumbre del G7 en Francia, el funcionario inglés respondió: "Sinceramente, creo que podemos apoyar la tecnología y, al mismo tiempo, proteger a nuestros hijos".

"Es una línea roja. Jamás aceptaré el argumento de que, por el futuro de la IA y la tecnología, debamos dejar a nuestros hijos expuestos, como lo han estado o como podrían estarlo en el futuro. Jamás aceptaré ese argumento, y no creo que la gran mayoría de la gente en este país lo haga", señaló.

"Siempre habrá debates sobre cuáles son exactamente los límites y qué normas deberían establecerse. Pero no lo veo como un problema. Y, obviamente, hoy mismo nos vamos a la cumbre del G7, y discutiré esto con los líderes mundiales cuando esté allí", afirmó durante la conferencia de prensa en Downing Street.

El modelo australiano que inspiró a Reino Unido

Australia fue el primer país en implementar una prohibición total el 10 de diciembre de 2025. Su legislación obligó a las plataformas a eliminar cuentas de usuarios por debajo de esa edad y estableció multas de hasta 32 millones de dólares para quienes no cumplieran con las exigencias.

La experiencia australiana también puso de manifiesto los desafíos técnicos de este tipo de regulaciones. Entre ellos aparecen la utilización de VPN para evadir controles, la falsificación de documentos y los elevados costos de implementación de sistemas de verificación de identidad, especialmente para startups y empresas emergentes.

Para el ecosistema tecnológico, la decisión británica representa un cambio de paradigma. El cumplimiento regulatorio deja de ser un aspecto secundario y pasa a convertirse en un requisito central para operar en mercados estratégicos. Las empresas que desarrollan productos con componentes sociales o que gestionan datos de menores deberán adaptar sus modelos de negocio, incorporar mecanismos de control de edad y contemplar nuevas exigencias regulatorias en sus planes de expansión internacional.

RM/ff