Spotify recibe demanda ante supuesto fraude por cifras infladas de reproducciones a Drake

El líder en streaming de música y podcasts Spotify recibió una nueva demanda ante la supuesta vista gorda de la plataforma sobre vastas redes redes de bots que inflan los número de reproducciones para beneficiar a artistas famosos a expensas de músicos menos conocidos.

La acción legal reclama que el rapero canadiense Drake obtiene millones de dólares de dichas reproducciones falsas, mientras a la página le queda un valor comercial significativo por un número de usuarios mayor a los que realmente tiene.

Un portavoz de la empresa negó que la plataforma se beneficiara del supuesto fraude

"Este streaming fraudulento a gran escala causa un daño financiero masivo a artistas legítimos, compositores, productores y otros titulares de derechos", reza la demanda interpuesta por el rapero RBX, primo de Snoop Dogg.

Spotify utiliza un modelo de prorrateo para pagar a los artistas desde un fondo central de ingresos derivados de suscripciones y publicidad. Por ello, las cifras infladas de reproducciones de artistas de alto perfil disminuirían la proporción de dinero disponible para otros artistas.

"Los análisis de datos muestran que miles de millones de reproducciones fraudulentas han sido generadas en relación con canciones del 'artista más reproducido de todos los tiempos'... profesionalmente conocido como Drake", según la demanda.

La demanda colectiva, en la que Drake no está nombrado como acusado y que no alega ninguna mala conducta de su parte, se presenta "en nombre del demandante y de un tipo similar de artistas de grabaciones musicales, compositores, intérpretes y otros titulares de derechos".

Spotify es el único acusado nombrado en la demanda, que se centra en la supuesta falta de disposición de la compañía para combatir el fraude. Un portavoz de la empresa señaló que no podían comentar sobre litigios pendientes, pero negó que la plataforma se beneficiara del supuesto fraude.

"Invertimos fuertemente en sistemas de última generación en constante mejora para proteger los pagos a los artistas con fuertes medidas como la eliminación de reproducciones falsas, la retención de regalías y la imposición de sanciones," asegueró el portavoz.

