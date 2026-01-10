Tendencia: crece fuerte en Argentina la cantidad de congresos, ferias y convenciones

Todo el mundo recuerda que, durante la pandemia, el rubro de viajes asociados a congresos, reuniones académicas, ferias o convenciones presenciales cesó de existir por completo. Y esa cancelación masiva de eventos -sumado a la gran adopción de Meets, Zooms y otros formatos virtuales- llevó a que muchos pronosticaran el fin de esta industria. Pero la realidad fue otra y el turismo de reuniones se recuperó. De hecho, en los últimos dos años, en Argentina se registró un fuerte crecimiento que -aseguran- se expandirá también durante el 2026 y que beneficia particularmente a la ciudad de Buenos Aires.

“Hubo un momento en el que se vaticinaba el fin de esta actividad. Pero la realidad mostró exactamente lo contrario”, comentó en una reciente reunión con periodistas Carlos Solanet, presidente de Buenos Aires Convention & Visitors Bureau (Bac&vb) y de la Sociedad Rural.

Claramente, la realidad fue en otra dirección: según el “Anuario Estadístico 2024” publicado por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones, este segmento generó -en dicho año- un impacto económico nacional cercano a los $3,45 billones, gracias a la concreción de 3.641 reuniones realizadas en el país. De hecho, hubo más de 7 millones de personas que viajaron para asistir a estos congresos, convenciones, ferias y exposiciones que se hicieron en Argentina.

Por su parte, Mariano Castex, vicepresidente del Bac&vb, le contó a PERFIL que “no solo volvieron las reuniones presenciales, sino que también comenzaron a registrar cambios en su formato. Básicamente, ahora la gente prioriza mucho más poder tener experiencias personales e interacción con quienes concurren”.

En otras palabras, la tendencia actual no solo es que haya más reuniones y convenciones, aunque algunas de estas puedan llegar a registrar menos participantes que hace una década. Pero sí es clave que estos eventos tengan espacios y ofertas de contenido donde los concurrentes puedan interactuar en forma real.

“Resulta que hoy ya no es tan importante viajar para escuchar a un speaker importante. Eso se puede resolver con tecnología”, dijo Castex. Pero sí se valora mucho la oportunidad posterior de poder interactuar con el charlista o con otros colegas de su comunidad profesional”.

Ferias en CABA al alza

En este marco, la ciudad de Buenos Aires concentró cerca del 30% de las reuniones y el 68% de los eventos realizados en el país, en función de su infraestructura y su nivel de internacionalización.

Los números que resumen lo que pasó en el 2025 no están cerrados, pero las recopilaciones preliminares, como la que hacen las autoridades de turismo de la ciudad de Buenos Aires, parecen dar por consolidada esa tendencia creciente.

Así, se proyectaron alrededor de 1.134 eventos de este tipo (agrupados técnicamente bajo la sigla MICE), con un total de 3 millones de asistentes. Y los responsables estiman que el impacto económico total para la economía porteña habría alcanzado los u$s 2.500 millones, combinando unos u$s 1710 millones de gasto por parte de los propios visitantes y otros u$s 790 millones vinculados a la economía directa de este tipo de eventos.

Buenos Aires es especialmente requerida por los organizadores de estos eventos debido a que rankea particularmente bien en este rubro de competencia global. De hecho, en la última edición del listado ICCA, Buenos Aires mide más que bien.

Este ranking -que publica anualmente la International Congress and Convention Association- sistematiza la actividad de congresos y de reuniones, ordenando a las ciudades del mundo según la cantidad de eventos que organizan.

En el Informe ICCA más reciente, Buenos Aires quedó como la ciudad número uno de toda América, por catorce años consecutivos, y es -además- la única ciudad del continente dentro del “Top 20 global”, ya que se ganó el puesto 18.

Motivos del viaje

El 14% de los turistas que ingresaron a Argentina, en 2024, por los aeropuertos de Ezeiza o Aeroparque, manifestaron “concurrir por negocios, congresos o conferencias”, según el Anuario publicado el año pasado y disponible en la web del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y en números absolutos se registró un crecimiento del 6% respecto a la cifra del año previo.

Vale anotar que este número -en los los últimos informes trimestrales disponibles- se elevó hasta abarcar a entre el 16 y el 18 % del total de “arribados” a los aeropuertos, y que informan que las “reuniones y congresos” son el motivo central de su viaje.

A futuro, desde el Bac&vb cuentan que “las oportunidades de desarrollo de esta industria en Buenos Aires seguirán creciendo, especialmente ahora que -finalmente- se resolvió la licitación del predio de Costa Salguero y se podrá volver a sumar a las planificaciones sumándolo. Solo ese espacio configura cerca del 20% de toda la oferta que dispone esta industria en el ámbito porteño. Claro que sus efectos tardarán un poco en verse en concreto, ya que, -explican-, “hacer este tipo de grandes reuniones lleva una planificación de dos o tres años previos”.

También ayuda algunas innovaciones recientes que facilitan, por ejemplo, la movilidad de los concurrentes. Por ejemplo, poder pagar el subte por medio de tarjeta de crédito, sin tener una SUBE es algo que facilita el viaje a mucha gente que viene de Europa y que está acostumbrada a moverse en ese medio de transporte.

Otro de los impactos significativos de este rubro tiene que ver con el empleo que se genera a partir de las convenciones y congresos. Durante el 2024, el turismo de reuniones requirió 3869 puestos de trabajo permanentes y 27.492 en actividades de apoyo. Algo que también crecerá si aumentan las ferias y convenciones locales.

Un tipo de turismo que genera buenos negocios

Para los directivos del Ente de Turismo de Buenos Aires (Entur), “este tipo de turismo de reuniones es un segmento clave para el desarrollo económico porteño. No sólo porque posiciona a la ciudad como destino de calidad, sino también porque genera un impacto significativo en cuanto al ingreso genuino de divisas y en la creación de empleos”.

Según le explicaron a PERFIL fuentes del Entur, “a partir del análisis de los datos de los visitantes que llegan para participar en eventos MICE, se observó que se trata de turistas con un nivel de gasto promedio superior al de otras tipologías, como el turismo de ocio. Con esta información, podemos asegurar que los congresos, ferias y convenciones son un motor del desarrollo económico de Buenos Aires”.

Por otra parte, en los años post-pandemia, este nicho mostró un crecimiento sostenido: no solo Buenos Aires se ubicó en la primera posición de América según el último ranking ICCA, con un total de 91 eventos homologados, sino que -según los datos preliminares del Observatorio Turístico-, el 2025 se cerró con una mayor cantidad de eventos que en 2024, un dato que refleja el impulso constante del turismo de reuniones y su enorme potencial de desarrollo en la Ciudad.

De los puntos que hacen a Buenos Aires como un destino buscado, los expertos destacan su “amplia y variada agenda cultural y de eventos artísticos y deportivos”. Eso, sumado a la oferta gastronómica la convierten en uno de los destinos urbanos más destacados del hemisferio sur”.

Para poder seguir mejorando la competitividad del sector, desde el Ente aseguran que están impulsando al sector privado, “brindando facilidades impositivas para que pueda invertir y seguir ampliando la oferta, tanto en términos de alojamiento como en servicios turísticos y nuevos atractivos que complementan la experiencia de los visitantes. Un ejemplo de esto es la reciente exención del ABL a hoteleros y gastronómicos, una iniciativa que beneficiará al sector durante el primer semestre del año”, completaron.

