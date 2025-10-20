Los Hell’s Angels llegaron el martes pasado a la ciudad de La Plata en el marco de la World Run, la convención anual que reúne a motociclistas de todas partes del mundo. En su breve pero intenso paso por la capital bonaerense, la banda estadounidense, reconocida a nivel global protagonizó peleas callejeras, encuentros con otros grupos de motoqueros, una curiosa foto con la UOCRA y una salida nocturna a un boliche platense.

Un grupo compuesto por estadounidenses de distintos estados se alojó en el Hotel Grand Brizo, ubicado en la calle 51 entre 9 y 10. Desde su llegada, los motociclistas recorrieron el centro platense en grupos de cuatro o cinco personas, luciendo sus característicos chalecos de cuero cubiertos de parches. Su presencia no pasó desapercibida: vecinos se detenían a observarlos, mientras las fuerzas de seguridad locales, provinciales y federales activaron un operativo de monitoreo permanente para seguir sus movimientos.

Enfrentamiento a tiros entre los "Hells Angels" y los "Tehuelches" dejó heridos en La Plata

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La convención, que cada año congrega a miles fanáticos de las motos en distintas ciudades del mundo, iba a realizarse originalmente en el predio del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Villa Catella, Ensenada. Sin embargo, el encuentro fue trasladado al salón La Paloma, en la localidad platense de El Peligro, donde arribaron más de 1.500 participantes de la World Run con sus motos.

El jueves 16 de octubre, durante la segunda jornada del evento, las actividades continuaron en el predio Segunda Generación, en las afueras de la ciudad. Allí se registró el primer incidente grave: en un control policial, los agentes encontraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros con veinte balas en la guantera de un Chrysler PT Cruiser conducido por uno de los integrantes de los Hell’s Angels. El motociclista fue detenido y trasladado a la comisaría, mientras que el vehículo quedó secuestrado.

Al día siguiente, viernes 17, un grupo de los motoqueros estadounidenses sorprendió al sumarse a una movilización por el Día de la Lealtad Peronista en Plaza San Martín, donde participaron trabajadores de la UOCRA. Los Hell’s Angels llamaron la atención de los manifestantes con y, lejos de pasar desapercibidos, posaron junto a los obreros y las fotos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Los Hell's Angels participaron de una movilización por el 17 de octubre junto a integrantes de la UOCRA.

Pero el clima de tranquilidad no duró mucho. Horas después, en calle 6 entre 48 y 49, los motociclistas protagonizaron un enfrentamiento con tres trapitos que terminó en una violenta pelea a golpes en plena vía pública.

En la madrugada del sábado, otro grupo de Hell’s Angels volvió a protagonizar una pelea, esta vez en la rambla de 51 entre 5 y 6, donde se cruzaron con trapitos y un repartidor de Pedidos Ya. Según testigos, los insultos escalaron rápidamente hasta convertirse en una situación caótica, que requirió intervención policial.

El momento de mayor tensión se produjo ese mismo sábado por la tarde, en la esquina de 44 y 26, una zona muy transitada del centro platense. Allí, los Hell’s Angels se enfrentaron a balazos con los Tehuelches MC, un club de motociclistas argentino con ramificaciones en México y Paraguay. El tiroteo provocó terror entre los vecinos, que buscaron refugio en los comercios cercanos mientras grababan la escena con sus teléfonos.

Violento piquete en Chaco dejó 41 policías heridos: el Gobierno apuntó al kirchnerismo

El violento enfrentamiento dejó un saldo de tres heridos, dos de los Tehuelches y uno de los Hell’s Angels, todos trasladados conscientes a hospitales de la zona. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales. Tras el ataque, la Policía Bonaerense secuestró once motos, cuatro armas de fuego y detuvo a trece personas, en el marco de una investigación para determinar la responsabilidad de cada participante.

Pese a la tensión y al operativo policial , algunos miembros de la banda decidieron no interrumpir su estadía. En la madrugada del domingo, varios de los motociclistas asistieron a La Casona, un reconocido boliche platense. Su presencia volvió a generar sorpresa entre los testigos, que registraron el momento con imágenes que se difundieron en redes sociales.

TV/ff