Un argentino está hace 5 meses preso en África y su familia pide ayuda para repatriarlo

El argentino Nicolás Bossié, de 32 años, comenzó a recorrer el mundo diez años atrás. Tras pasar por diferentes países llegó a Malí, África, y el 19 de mayo de este año lo detuvieron cerca de la frontera con Senegal por tener el pasaporte vencido. El joven quedó privado de su libertad en una cárcel común de la ciudad de Kayes.

Karina Lombardo, tía de Nicolás, dio detalles de la detención del hombre y cómo la familia afronta este calvario. "Nos dijeron que allá, al no tener documentación, es un delito penal. Por eso está detenido. Eso es lo que me dice el asistente social desde la cárcel porque yo no puedo hablar con Nicolás. Es un tema diplomático. No hay embajada argentina en Malí. La última opción es que en noviembre se pueda desplazar un argentino de la embajada en Argelia y pueda interceder en Malí", declaró en diálogo con A24.

Meses atrás, la audiencia para resolver el tema de Nicolás y avanzar en la repatriación se suspendió y no se volvió a programar. "No tenía documentos y tenía su pasaporte vencido", informó su tía.

La incertidumbre de la familia

Los familiares no saben nada de Nicolás. "Está incomunicado, nunca pudimos hablar con él. Sabemos por el asistente social que está muy ansioso, pero que físicamente está bien. Estuve en contacto con el Servicio Penitenciario a través de la Cruz Roja, aunque no se puede hacer nada. Me confirmaron que él estaba bien", agregó Karina.

La mujer reveló que previo a que sucediera esto mantenían contacto con Bossié: "Antes de estar preso, se comunicaba a través de Facebook, a veces tenía celular, a veces no. Él siempre comentaba por dónde iba. África era el último lugar que quería conocer. En mayo cruzó a Malí y pasó esto".

Por último, Lombardo relató sobre cómo se seguirá desarrollando el caso: "Cancillería nos mantiene a tanto de las novedades, pero lamentablemente lo único que pasa es el tiempo. A esta altura no sabemos cuál es la hoja de ruta. No sabemos cuál es el problema tampoco. Me dijeron que es costoso trasladarse hasta Malí y llegarles a las autoridades de ese país. Pedimos una pronta solución".

La palabra de la madre

Janet, madre de Nicolás, está desesperada. El pasado 28 de agosto el joven cumplió años y su mamá envió un mensaje a la prisión con la esperanza de que algún día lo vea. "Todos los días imagino el día que aparezcas en la ventana y me digas 'hola, mamá, acá estoy'. Te quiero mucho, mucho. No te olvides nunca de eso. Te pido que te cuides y que seas muy, muy fuerte. Siempre, siempre te estoy esperando", dijo la mujer entre lágrimas.

Dónde está preso Nicolás

Nicolás Bossié está en una cárcel común de la ciudad de Kayes, apodada la olla a presión de África por sus altas temperaturas debido a la proximidad con montañas ricas en hierro. Justo para cuando llegó el argentino, en mayo, es la época en que el lugar alcanza picos de 46 grados centígrados.

