Un pescador de Indonesia convirtió su casa en un santuario de Argentina y Messi

A miles de kilómetros de Buenos Aires, en una pequeña localidad de la isla de Sulawesi, en Indonesia, la fiebre por la Selección argentina se vive con una intensidad poco habitual. Allí, Muhammad Yusuf, un pescador de 54 años, transformó su hogar en un homenaje permanente a la Albiceleste y a Lionel Messi.

Según informó AFP, la vivienda de Yusuf, ubicada en la región de Polewali Mandar, está completamente decorada con los colores celeste y blanco. La fachada, las piedras del patio, la verja e incluso sus sandalias fueron pintadas para reflejar su fanatismo por el seleccionado argentino.

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En el balcón de la casa, el hombre suele exhibir una réplica de la Copa del Mundo mientras suena música a gran volumen y vecinos y visitantes pasan frente a la propiedad, convertida ya en una atracción local.

Una pasión que comenzó con Maradona

El vínculo de Yusuf con Argentina no nació con Messi. El pescador asegura que sigue al equipo nacional desde la década de 1980, cuando el máximo referente era Diego Armando Maradona.

Dentro de la vivienda abundan las camisetas de la Selección, imágenes de Messi y distintos objetos vinculados al fútbol argentino. Para él, el capitán campeón del mundo representa la continuidad de una admiración que comenzó décadas atrás.

Con el inicio del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, Yusuf volvió a mostrar públicamente su entusiasmo por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y expresó su deseo de ver nuevamente a Argentina levantando el trofeo.

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La propiedad se destaca en el paisaje de la zona. Además de las numerosas banderas argentinas que rodean el terreno, en el patio principal se exhibe una gran réplica de la Copa del Mundo.

La estructura se convirtió en un punto de interés para curiosos y aficionados al fútbol que llegan desde distintas localidades para conocer de cerca el particular homenaje al seleccionado campeón del mundo.

La repercusión de la vivienda trascendió incluso las fronteras de su comunidad y se volvió una muestra del alcance global que tiene la figura de Messi y el fútbol argentino.

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La admiración por Argentina también se trasladó al resto de su familia. Uno de sus nietos, de apenas tres años, lleva el nombre Muhammad Messi.

El niño nació el mismo día en que la Selección argentina derrotó a México durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, un detalle que la familia considera especial y que reforzó aún más su vínculo emocional con el equipo.

Ese mismo año, Yusuf alcanzó notoriedad en Indonesia luego de cumplir una promesa relacionada con la campaña argentina en la Copa del Mundo. Tras el nacimiento de su nieto, caminó seis kilómetros para visitarlo, convencido de que la Selección terminaría conquistando el título.

La ilusión de otro título mundial

Indonesia estuvo cerca de clasificar al Mundial 2026, pero quedó eliminada durante las etapas clasificatorias y no logró obtener una de las plazas disponibles, pese a la ampliación del torneo a 48 selecciones.

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Mientras su país sigue la competencia desde afuera, Yusuf tiene claro a quién alentará durante toda la Copa del Mundo. Asegura que no piensa perderse ninguno de los partidos de Argentina y mantiene intacta la esperanza de que Messi pueda despedirse de los mundiales con un nuevo campeonato.

Para este hincha indonesio, que convirtió su hogar en una verdadera embajada albiceleste en Asia, el sueño sigue siendo el mismo: volver a ver a Argentina en la cima del fútbol mundial.