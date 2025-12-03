Un virus letal pone en riesgo de extinción al guacamayo azul que inspiró la película Rio

Los últimos 11 guacamayos de Spix que viven en libertad en Brasil dieron positivo de circovirus, una enfermedad altamente letal sin cura, según confirmó el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). La especie, célebre en todo el mundo por la película Rio y considerada una de las aves más raras del planeta, enfrenta un nuevo escenario crítico que amenaza su supervivencia.

Científicos argentinos redefinen la evolución de los escarabajos en América del Sur

La presencia del circovirus, un patógeno que afecta el crecimiento de plumas y picos pero no representa riesgo para humanos, fue detectada en los ejemplares liberados en el noreste de Brasil en el marco del programa de reintroducción iniciado en 2020. Se trata de las únicas aves de su especie que lograron adaptarse al medio natural luego de su extinción en la región hace 25 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La enfermedad, que suele resultar mortal en la mayoría de los casos, podría frenar uno de los esfuerzos de conservación más significativos del país, desarrollado junto a organizaciones internacionales con el objetivo de recuperar a la emblemática “ararinha-azul”.

Una especie símbolo, al borde del colapso

Además de la pérdida de hábitat, la captura ilegal para coleccionistas privados fue clave en la desaparición del guacamayo de Spix en estado silvestre. La película Rio (2011) recreó esa problemática en una historia donde un ejemplar criado en cautiverio vuelve a Brasil para intentar salvar a su especie, popularizando globalmente la situación del ave.

NASA usará “hongos oscuros”, mutados en Chernobyl, como escudos ante la radiación cósmica

Desde entonces, numerosos esfuerzos internacionales se enfocaron en su reproducción en cautiverio y posterior reintroducción. Más de 50 aves llegaron desde Alemania desde 2020, y unas 20 fueron liberadas. Sin embargo, sólo 11 sobrevivieron en el ambiente natural.

Investigación en marcha y un centro de cría bajo sanción

El brote también alcanzó a 21 aves cautivas en un centro de cría en el estado de Bahía. El ICMBio sancionó al establecimiento Bluesky con una multa de 1,8 millones de reales (unos 336.000 dólares) por no cumplir los protocolos de bioseguridad exigidos para evitar contagios.

Los inspectores detectaron comederos “extremadamente sucios”, restos de heces y cuidadores trabajando sin indumentaria adecuada. Según el organismo, estas condiciones facilitaron la propagación del virus.

El centro, que inicialmente se negó a recapturar a los ejemplares en libertad pese a una orden judicial, aseguró que ya implementó medidas sanitarias y que las aves presentan “excelente capacidad de vuelo y buena alimentación”.

Cruces internacionales y tensiones previas

Bluesky es socio de la Asociación Alemana para la Conservación de Loros Amenazados, entidad que controla el 75% de los guacamayos de Spix registrados en el mundo. En 2024, Brasil terminó su convenio con esta organización tras descubrir que 26 aves fueron vendidas a un zoológico de India sin autorización federal.

El gobierno brasileño elevó varias veces su preocupación ante CITES por las lagunas normativas que permiten el comercio de ejemplares criados en cautiverio, una práctica que podría poner en riesgo la trazabilidad y vigilancia sanitaria de las poblaciones.

Las autoridades investigan el origen del brote mientras especialistas debaten cómo proceder con los ejemplares infectados. La falta de cura y la fragilidad genética del guacamayo de Spix plantean un escenario complejo que vuelve a poner en jaque a una de las especies más icónicas de Brasil.

La supervivencia del ave que conquistó al mundo en Rio depende ahora de la rapidez y eficacia de las medidas sanitarias, en un momento clave para evitar la extinción definitiva.

LV / EM