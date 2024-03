Mientras el Gobierno endurece las medidas de seguridad en respuesta a la aguda crisis suscitada por el narcotráfico en la ciudad de Rosario, se conocieron las declaraciones de un familiar de Bruno Bussanich, el joven de 25 años asesinado de tres disparos el último fin de semana. El papá de la víctima cuestionó la política de seguridad implementada por el Gobierno nacional tras afirmar que “usan el método Bukele pero la pagamos nosotros".

Apenas una semana atrás, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, divulgaron imágenes de presos sentados en el suelo en medio de dos requisas sorpresivas, las cuales presentaban un parecido notorio con los operativos de las cárceles de El Salvador, bajo la gestión de Nayib Bukele.

En diálogo con Telefe Noticias, Germán Bussanich rompió el silencio y criticó al oficialismo por la alarmante situación que se vive en Rosario en materia de seguridad. Se trata del padre de Bruno, el playero que fue asesinado el sábado a medianoche de tres disparos por sicarios en la estación de Servicio Puma, localizada en Mendoza al 7600.

El brutal video del crimen del playero en Rosario: 10 millones de recompensa por el asesino y el dolor de su pareja

“Creo mucho en Milei, pero está haciendo las cosas mal. Acá en Rosario está haciendo las cosas mal”, indicó Germán Bussanich.

“Usan el método Bukele pero la pagamos nosotros, no la pagan ellos (...). Le quiero decir a la ministra de seguridad Patricia Bullrich que están haciendo las cosas mal, se están poniendo la chapa de Bukele y les falta mucho. Nos dejan desprotegidos... No podemos ir a trabajar", se quejó el papá del playero brutalmente asesinado.

A propósito de la violencia narco, Bussanich advirtió que la situación es tan delicada que "no se puede salir a la calle" y que los delincuentes "antes se mataban entre ellos" pero ahora se ensañaron con la población en general.

En efecto, el último fin de semana los responsables de la crisis de violencia narco habían colgado un mensaje amenazante en un puente de la ciudad: "Van a seguir la muerte de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes".

Frente a esto, Germán Bussanich convocó a un paro general hasta que el Gobierno adopte medidas frente a la crisis: “Que no salga nadie a trabajar hasta que el Gobierno nacional haga las cosas como corresponde. Porque ellos [las autoridades del Gobierno] usan el método Bukele pero la pagamos nosotros, no la pagan ellos...”.

"A ellos no les pasa, ellos viven en el limbo. A nosotros nos pasan las cosas: a nosotros que vamos a trabajar. Ellos tienen plata, no les importa, no sufren inseguridad porque tienen custodios. Así es muy fácil...”, cuestionó el padre de la víctima fatal.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió una imagen del hombre que asesinó de tres disparos a Bruno Nicolás Bussanich. Foto: NA

"Los culpables son todos los que gobernaron", enfatizó el papá de Bruno Bussanich

Sin embargo, las críticas del padre de la víctima no se limitaron al Gobierno nacional, sino al conjunto de la dirigencia política. Al respecto, Bussanich resaltó que su hijo “tenía muchos sueños, apuntaba a ser alguien en la vida pero gracias a todos los delincuentes que gobernaron durante tantos años se lo llevaron. Los culpables son todos los que gobernaron”.

Con respecto a su hijo, el papá de la víctima lo recordó como “un chico trabajador" que aspiraba a progresar y todavía no había cobrado su primer sueldo: "Quería cambiar el auto y seguir progresando. Estaba contento con su nuevo trabajo y todavía no había cobrado el primer sueldo”.

Por último, Germán Bussanich le dirigió un mensaje al intendente local Pablo Javkin: “Que convenza a la gente para que no vaya a trabajar porque los sindicalistas brillan por su ausencia. Espero que me escuche y proponga eso, porque yo no soy nadie pero él es el responsable de la ciudad más allá de que Pullaro sea el de la provincia. Él [por Javkin] tiene la responsabilidad de cuidarnos, porque acá matan a la gente”.

ca/gi