Se perdieron en la selva tucumana y grabaron un desopilante video de auxilio

Dos jubiladas que habían viajado a Tucumán para vacacionar, vivieron una mala experiencia que supieron convertir en algo divertido: se perdieron 48 horas en la selva y grabaron con un celular un desopilante video donde relatan lo ocurrido con la esperanza de ser rescatadas, pero como no tenían señal no lograron enviarlo. Fue recién cuando las rescataron, el martes 27 de agosto, que decidieron publicarlo.

Mónica Cristina y Claudia María López de 62 y 67 años, oriundas de Capital Federal, alquilaron un auto con la idea de visitar el monte San Javier. Y, hasta allí llegaron. Sin embargo, cuando quisieron retornar al vehículo, se habían adentrado tanto en los senderos del lugar que se perdieron. Si bien intentaron conseguir ayuda, no pudieron, y como se acercaba la noche decidieron descansar un poco y continuar al día siguiente.

“Les vamos a contar una historia, son las 8.20 de la mañana y nosotras estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las dos de la tarde. Dormimos en el bosque, en la selva tucumana, colgadas de dos árboles. Sí señor. Íbamos a una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. Todo lo más bien, llegamos nos sacamos la foto y cuando salimos de ahí no sabemos qué hicimos. Agarramos una curva que no correspondía y nos fuimos a la reverenda c... de la lora", cuentan las dos en la filmación que hicieron el lunes 26 y que en ese momento, por falta de señal en sus celulares, no le pudieron enviar a sus familiares.

Asimismo, prosiguen en su relato: " Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate porque no tenemos la más put.... idea de cómo mier...salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados: las rodillas y los codos. Dormimos para el ort.... Asi que chicos, Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar porque queremos volver, estamos cagadas de frío. Agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos, pero ya está, no es para repetir. Los amamos a todos ".

Archivo | Cómo sobrevivió la médica perdida en la selva de Jujuy

El rescate. Al no tener noticias de ellas, sus familiares se preocuparon, decidieron viajar a Tucumán y radicaron una denuncia por su desaparición. Gracias a un importante operativo de rescate del que participaron agentes de la Policía de Tucumán, Bomberos Voluntarios de Yerba Buena y personal del Servicio de Guardaparques de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y tras cuatro horas de búsqueda, la noche del martes 27 ambas lograron ser rescatadas, según consignó el medio local La Gaceta.

Las mujeres durmieron dos noches en los árboles y sobrevivieron gracias al agua que cargaban para tomar mate y medio paquete de bizcochitos de grasa. "Comíamos uno a la mañana, uno a la tarde y uno a la noche", relató una de ellas. Además, revelaron lo que sintieron en el momento en que las encontraron: "Cuando escuchamos las voces nos largamos a llorar de la desesperación". Después de ser rescatadas, se reencontraron con sus familiares.

El hijo de una de hermanas se mostró agradecido y expresó en declaraciones al mencionado medio: "La gente de Tucumán es hermosa. No tengo más que palabras de agradecimiento por el trato que tuvieron con nosotros. Calculo que en las próximas horas estaremos volviendo a casa".

Su salud. Las jubiladas presentaban un leve cuadro de deshidratación y fueron atendidas por médicos del Sistema de Salud de Tucumán en un primer momento y trasladadas en una ambulancia del Servicio de Emergencias 107, hasta el Centro Asistencial Ramón Carrillo de Yerba Buena.

F.D.S./EA