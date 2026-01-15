El día en que Wikipedia desafió a las enciclopedias tradicionales y abrió la información a millones de personas

El 15 de enero de 2001, el ecosistema digital presenció un nacimiento silencioso que, contra todo pronóstico inicial, terminaría por demoler los cimientos de la industria editorial tradicional. Jimmy Wales y Larry Sanger no solo estaban lanzando un sitio web, estaban activando un experimento social basado en la confianza radical y la colaboración abierta. Bajo el nombre de Wikipedia, esta plataforma surgió originalmente como un proyecto complementario para Nupedia, una enciclopedia escrita por expertos que avanzaba con una lentitud debido a sus rigurosos procesos de revisión.

Sin dudas, la introducción de la tecnología "wiki" permitió que cualquier persona con una conexión a internet pudiera editar, corregir y ampliar contenidos en tiempo real. Lo que comenzó como un repositorio de unos pocos cientos de artículos en inglés pronto se convirtió en un fenómeno multilingüe que desafió la noción de autoridad intelectual. En aquellos primeros meses, la incertidumbre reinaba sobre si una comunidad de voluntarios anónimos podría realmente construir una fuente de consulta fiable sin la supervisión de académicos consagrados.

A pesar de ello, la velocidad de crecimiento fue asombrosa, demostrando que el hambre por compartir información superaba las barreras de la jerarquía tradicional. La transición de una web estática a una dinámica encontró en este proyecto su máxima expresión, transformando a los lectores pasivos en arquitectos activos de la memoria colectiva.

Jimmy Wales y Larry Sanger son reconocidos como los fundadores de Wikipedia

A medida que los servidores comenzaban a llenarse de datos, el mundo empezó a entender que el acceso a la cultura ya no sería un privilegio de quienes pudieran costear tomos encuadernados en cuero, sino un derecho universal.

De un experimento fallido a la explosión de los mil artículos

El arranque de Wikipedia estuvo marcado por una serie de eventos fortuitos y decisiones improvisadas que rozaron el caos. Pocos saben que la primera "edición" ni siquiera fue un artículo enciclopédico, sino un simple "Hello, World!" escrito por Wales para probar si el servidor resistía. En sus primeras semanas, el sitio funcionaba sin ninguna regla de etiqueta, lo que provocó que los pocos usuarios iniciales se encontraran borrando y reescribiendo párrafos enteros.

Uno de los hechos más sorprendentes fue la velocidad con la que la comunidad superó a su predecesora: mientras Nupedia, con su pomposo comité de expertos, solo logró publicar 12 artículos en un año entero, Wikipedia alcanzó los 1000 artículos en apenas un mes de vida. Esta disparidad generó una tensión interna feroz, los académicos de Nupedia veían con horror cómo se permitía que gente común escribiera sobre física cuántica o historia medieval.

El punto de inflexión ocurrió cuando el sitio fue mencionado casi por accidente en el popular portal tecnológico Slashdot, lo que provocó una avalancha de usuarios que colapsó los rudimentarios servidores de la época. En medio de ese desorden, surgió la primera "guerra de ediciones" documentada, donde usuarios anónimos se enfrentaron por la definición de conceptos políticos básicos, obligando a los fundadores a crear herramientas de protección de páginas.

Para finales de 2001, el proyecto ya hablaba 18 idiomas distintos, una expansión que ocurrió no por un plan de negocios, sino porque entusiastas de todo el mundo simplemente comenzaron a traducir la interfaz por su propia cuenta, instalando servidores caseros para sostener la carga de datos. Fue un crecimiento salvaje, sin manual de instrucciones, donde cada clic de un desconocido agregaba una pieza más a un rompecabezas que nadie sabía cómo terminaría.