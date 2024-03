Taringa! anunció su cierre definitivo tras haber estado activa durante 20 años

El próximo 24 de febrero la plataforma de impronta argentina conocida como TARINGA! dejará de estar en línea debido al “cambio de tendencias de los últimos años respecto a las redes sociales”, según manifestó la compañía en su perfil. Si bien no detallaron cuáles serán los próximos pasos a seguir, animaron a su público informando que pronto darán a conocer “todo lo que necesitan saber”.

Con un sentido mensaje, la red social que llegó a convertirse en la segunda más utilizada del país, incluso en América Latina, marcó su fin manifestando que “20 años de historia no es un logro del que cualquier sitio, plataforma o comunidad pueda presumir, ni de lejos”.

Tal como sus creadores lo indicaron, este espacio virtual “ha sido el lugar de fantásticas historias, memes, trolleadas, inteligencia colectiva por doquier”, que permitía a los usuarios estar conectados pero sobre todo tener “libertad de expresión”.

"Podrán llamarnos virgos, ácidos, insoportables, antisociales y todo lo que quieran. Pero hemos hecho historia y eso nadie nos lo podrá negar jamás", remarcaron en el mensaje que deja entrever el mal sabor que genera “las condiciones del mercado y la competitividad de las redes sociales”. “Este sueño se ha frustrado”, lamentaron, tras el esfuerzo y dedicación que desde la compañía llevaron a cabo.

