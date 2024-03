Elon Musk advierte que la IA generará una crisis energética en 2025

Los cambios que van de la mano del desarrollo y avance de las nuevas tecnologías con Inteligencia Artificial (IA) no dejan de sorprender por su velocidad. Tanto que hasta genera señales de alerta en los referentes del mundo tecnológico a nivel global. En ese contexto, el magnate y empresario dueño de algunas de las compañías líderes en el mundo, como la automotriz eléctrica Tesla, la empresa de comunicaciones y red social X (antes Twitter), Neuralink y la compañía aeroespacial Space X, lanzó una advertencia preocupante.

En el marco de una conferencia virtual realizada por la organización Bosch Connected World, Elon Musk, participó del encuentro y debate en torno a las tecnologías que hacen uso de herramientas con IA Generativa, también sobre la denominada super-inteligencia AGI, los robots humanoides y los vehículos auto conducidos.

Sin energía suficiente en 2025

Sin dar demasiados rodeos, Musk fue contundente en su afirmación: “Estamos en el umbral de la mayor revolución tecnológica gracias a la IA, pero no habrá suficiente energía para 2025”. Agregó en medio de su disertación que “el cómputo de inteligencia artificial que entra en línea parece estar aumentando por un factor de 10 cada seis meses. Obviamente, no puede continuar a un ritmo tan alto para siempre, o superará la masa del universo, pero nunca he visto nada igual. La fiebre de los chips es mayor que cualquier fiebre del oro que haya existido”.

De modo que hasta un experto y líder en las nuevas tecnologías también tiene margen de asombro y cierta preocupación ante el avance acelerado de la IA. Las herramientas de IA generativa en el ámbito de la informática y mediante el uso de chatbots como el ChatGPT, hacen posible a los usuarios la creación casi instantánea de contenido en texto e imágenes. El crecimiento con multiplicación desproporcionada lo lleva a asombrarse y reconocer que “nunca había visto una tecnología avanzar tan rápido”.

A la par de la crisis energética se dará la escasez de transformadores eléctricos, fundamentales para convertir energía de alto voltaje en energía apta para alimentar los sistemas de energía. "Puede que la escasez de chips haya quedado atrás, pero la IA y los vehículos eléctricos se están expandiendo a un ritmo tan acelerado que el mundo enfrentará crisis de suministro de electricidad y transformadores el próximo año”, advirtió con énfasis Musk.

Deepfakes: la desinformación no se detiene

Presagios que alarman

En ese sentido, el magnate remarcó que ya se había anticipado respecto a la escasez de las tarjetas procesadoras de gráficos (GPU), que llevó hace un tiempo a paralizar temporalmente el avance y desarrollo en tecnologías con IA. Advirtió en aquel momento, que “es prácticamente imposible esperar un crecimiento rápido que supere la masa del universo sin enfrentarse a algunos retos”. Ahora, una nueva predicción que ya está dando vuelta al mundo, por el devastador impacto que podría generar en las economías mundiales: “No habrá electricidad ni transformadores suficientes para mantener en marcha estos avances tecnológicos”.

En ese sentido, destacó que el desorbitado éxito y el crecimiento en los niveles de ingresos de la compañía NVIDIA, fue generado precisamente al fuerte salto en la demanda de chips de inteligencia artificial. Este incremento convirtió a la empresa de chips semiconductores, en la más rentable a nivel global.

No es para ignorar lo que alerta Musk. Los expertos ya comienzan a sospechar que una vez más pueda acertar en el presagio. De hecho, a mediados del año pasado un informe evidenció que los chatbots Microsoft Copilot y ChatGPT, eran capaces de “consumir suficiente energía como para abastecer a un país pequeño durante un año en 2027”. Ya era muy preocupante esta afirmación viniendo de la voz de expertos, sin embargo, ahora empeora el panorama ya que Musk asegura que es alta la posibilidad de la escasez y crisis energética podría comenzar a manifestarse en 2025.

Costo diario y demanda de agua

Como si el escenario no fuese ya incierto se le suma las estimaciones sobre el exorbitante costo de funcionamiento de los chatbots. Estas tecnologías pueden alcanzar a demandar un gasto de USD 700.000 diarios. También, conllevan un elevado consumo de agua para refrigeración, según los cálculos de analistas estiman que las herramientas de IA Generativa demandan en el proceso de refrigeración, el equivalente a una botella de agua por cada consulta que realizan los usuarios.

Vehículos sin conductor

En la entrevista Musk precisó ciertas consideraciones sobre el desarrollo de los vehículos que funcionan en piloto automático, es decir con conducción autónoma sin la necesaria intervención del conductor. Este tipo de vehículos, claro está dependen en gran parte de las funcionalidades y equipamiento tecnológico con base en Inteligencia Artificial.

Al respecto, aseguró que su empresa automotriz de unidades eléctricas, Tesla, está muy próxima a anunciar la total autonomía de sus vehículos en las plantas de Estados Unidos. También dejó entrever sus planes de una pronta expansión al mercado europeo y otras regiones.

Robots humanoides

El multimillonario empresario además remarcó el rápido crecimiento del campo de la robótica en un entorno que recibió el impulso a nivel global como producto de la irrupción revolucionaria y el desarrollo de la IA generativa.

Respecto de la evolución de los robots afirmó: “Creo que estamos al borde de la mayor revolución tecnológica que jamás haya existido. Supuestamente hay una maldición china: ‘Que vivas en tiempos interesantes’. Pues bien, vivimos en los tiempos más interesantes. Durante un tiempo, me estaba sintiendo un poco deprimido, francamente. Pensaba, ‘Bueno, ¿se harán cargo? ¿Seremos inútiles?’”.

Son los tiempos “más interesantes”

Pero el avance y desarrollo a pasos agigantados de la tecnología, no será gratuito, de hecho estará acompañado de grandes inconvenientes que la humanidad debe adelantarse a resolver, señaló Musk. En concreto, remarcó que la humanidad está viviendo “en los tiempos más interesantes”, pero la revolución tecnológica abre la puerta a que el avance de la IA y los robots humanoides, literalmente se salgan de control al punto de apoderarse y gobernar a la raza humana.

