El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China publicó un informe en el que explicó su plan de impulsar la producción en masa de robots humanoides en 2025. Al mismo tiempo, las empresas occidentales compiten para producir sus propios humanoides, incluida Tesla de Elon Musk, por lo que se cree que el negocio crecerá "exponencialmente" en los años próximos.

Como si fuera una película de ciencia ficción o un relato de Isaac Asimov o Philip K. Dick, los expertos sugieren que hasta una cuarta parte de todos los empleos podrían verse afectados por la robótica y la tecnología de inteligencia artificial.

China planea un futuro lleno de robots humanoides para 2025

Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, ha predicho que el mercado de robots humanoides podría alcanzar un valor de 150 mil millones de dólares al año en todo el mundo, dentro de los próximos 15 años. En ese sentido, se estima que esta tecnología sea viable en fábricas entre 2025 y 2028 y en otros trabajos unos pocos años después, entre 2030 y 2035.

La empresaria y autora neerlandesa Marga Hoek, escritora de Tech For Good y especialista en pensamiento de sustentabilidad global, adelantó que la tecnología "tendrá un impacto positivo en muchos campos", pero para ello la gente necesita mentalizarse y "prepararse".

"Mi mayor preocupación es que toda la humanidad dedica mucho tiempo a temer, en lugar de aceptar y anticipar", expresó Hoek en una entrevista con el medio británico Daily Mail. En ese sentido, pidió que se investigue a fondo qué funciones laborales seguirán "agregando valor" si se incorporan robots humanoides.

"Si no capacitamos a las personas, si no anticipamos, si -por ejemplo- no cambiamos radicalmente los programas escolares, llegaremos demasiado tarde", añadió la ex CEO de De Groene Zaak. Además del trabajo en fábricas, puntualizó: "Ahora también tenemos robots que reaccionan a las emociones y leen el comportamiento".

El trabajo en fábricas y en la construcción

Este año, Amazon revolucionó la industria con la inclusión de este tipo de robots en sus equipos de trabajo. La empresa fundada por Jeff Bezos dio un paso más allá iniciando el período de pruebas del robot Digit, dedicado a mover, clasificar y empaquetar los pedidos realizados por los consumidores.

“Es el robot más eficiente que jamás haya sido fabricado por el ser humano”, había manifestado Jonathan Hurst, director de Agility Robotics, compañía que desarrolló a Digit. Este "empleado" robótico tiene 1,75 metros de altura, pesa 65 kilogramos y es capaz de cargar con paquetes de hasta 16 kilogramos, pero aún no puede igualar las capacidades de los humanos.

"La producción en masa de robots a precios razonables se puede lograr con economías de escala y avances en las tecnologías, y prevemos todo tipo de robots que apoyen a la fuerza laboral en la industria manufacturera, la atención médica, la construcción, el transporte, la hotelería y más", indicó recientemente Lisa Farrell, directora de desarrollo empresarial del National Robotarium.

También aseguró que estos robots podrán aumentar la productividad, mejorar el control de calidad y actuar en tareas peligrosas y repetitivas; al mismo tiempo que dijo que para 2035, "tendrán un profundo impacto en la sociedad y la economía mundial".

El cuidado de los mayores y la medicina

Según el Informe Mundial de Robótica 2022, China es el quinto país más automatizado a nivel internacional y está convencida que los robots humanoides son las piezas clave de una industria “con gran potencial”. Entre otros aspectos, podrían ayudar en el cuidado de los adultos mayores, en la enseñanza de los niños y en las intervenciones médicas.

"Tendremos robots que se ocuparán de los trastornos mentales, de la conducta, de los niños y también de los adultos", comentó Hoek al mencionado medio. Sobre este punto, amplió: "Si pensamos en las personas mayores, los robots pueden entrar en juego para apoyar y ayudar, lo que también permite a las personas vivir más tiempo".

La primera mano robótica casi humana, con huesos, tendones y ligamentos, ya es un hito mundial

Por otro lado, la especialista informó que los robots pensados para trabajar en el área de la educación son un mercado en rápido crecimiento y se prevé que alcance los 3.100 millones de dólares en 2025. Entre las funciones que pueden asumir en esta tarea, el profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad de Manchester, Angelo Cangelosi, mencionó el trabajo como asistentes de enseñanza en las escuelas.

"Algunas tareas repetitivas pueden ser realizadas fácilmente por robots, pero siempre necesitaremos técnicos en robots que luego supervisen y atiendan a estos robots. Gradualmente los veremos en algunos sectores apoyando a los trabajadores humanos", sostuvo.

En el ámbito médico, podrán trabajar en las operaciones. "Si utilizamos robots para realizar cirugías de precisión, ellos pueden hacerlo", mencionó Hoek sobre una práctica que ya se viene realizando por doctores humanos desde hace un tiempo. "El ojo humano y los dedos tienen habilidades limitadas", cerró.

FP / ED