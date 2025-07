3 conciertos para disfrutar en julio

Nech

El cantante, guitarrista y compositor se presentará por primera vez junto a su banda completa en Humboldt | Niceto Club (Humboldt 1356, CABA), el jueves 24 de julio a las 21, como artista invitado a Walter Domínguez.

Con una propuesta que fusiona pop y rock nacional e internacional, Nech promete una noche vibrante y emotiva. En su repertorio incluirá versiones de artistas como Soda Stereo, Charly García, Virus, Depeche Mode, David Bowie y Oasis, y además presentará en exclusiva dos canciones originales que anticipan el lanzamiento de su próximo material. Con una estética sonora cuidada y una fuerte presencia en el escenario, acompañado por Tomas Lasnier (guitarra), Gaspar Dallinge (bajo) y Germán Mena (batería), será para el joven artista el inicio de una nueva etapa artística. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Nech es un artista musical polifacético que se destaca tanto como cantante como instrumentista, dominando el piano, la guitarra y el bajo. Su estilo único se nutre de la fusión de sus géneros favoritos, entre los que se encuentran el post-punk, folk y brit-pop. Influenciado por estos sonidos, su propuesta musical se caracteriza por un tono sombrío, misterioso y experimental, una mezcla de atmósferas envolventes y vanguardistas que desmarcan su trabajo de las tendencias convencionales. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Cinema All-in: Gerónimo Rauch

El cantante regresó a la Argentina con un show íntimo e interactivo que se presenta en ocho funciones únicas en el espacio de lujo Origami (Av. Intendente Güiraldes 7350, CABA), proponiendo una experiencia inmersiva que combina emociones, música en vivo, danza, gastronomía, cocktails y mucho más. Tiene fechas para jueves 3 y 10 de juliio, viernes 4 y 11, sábado 5, además de que la función del sábado 28 de junio fue reprogramada para el sábado 12 debido a una afonía severa.Las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha, y aún quedan algunas localidades disponibles

Cinema all-in es una experiencia 360 que te invita a rememorar las grandes bandas sonoras que marcaron la historia del cine. Títulos como: Cinema paradiso, The greatest showman, El Padrino, Footloose, La la land, A Star is Born, Highlander, Singing in the rain, Rocky, Shrek, Titanic, Ghost, James Bond y una gran lista que continúa... Creado y dirigido por Marcos y Gerónimo Rauch (Rauch & Rauch), éste espectáculo cuenta con la dirección musical de Tomás Mayer Wolf, coreografía de Georgina Tirotta y vestuario de Javier Poncio. El show cuenta con un gran despliegue y 25 artistas en escena, incluyendo bailarines, músicos y cantantes. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Los Carabajal

Siguen llevando el folklore a todos los rincones de nuestro país. En julio regresan a Buenos Aires para presentarse en La Trastienda (Balcarce 460, CABA) el sábado 19 a las 21. Luego de un verano con importantes actuaciones en los festivales más renombrados del país, Los Carabajal -el icónico y legendario grupo, referente del género folclórico argentino- siguen con un repertorio que incluirá grandes éxitos de una trayectoria que incluye más de 50 álbumes en sus 6 décadas sobre los escenarios, pero con un sonido más fresco y renovado, harán bailar al público y compartirán una noche llena de emociones.

Sonarán canciones como "Qué lindo se ha puesto el pago", "Santiago querido", "Sembremos la chacarera", "Lágrimas de amor", "Boquita de luna", entre muchas otras. Nuevos arreglos de melodías, voces y ritmos y la incorporación de vientos y percusiones que hacen crecer aún más a este estandarte musical, vibrarán en la sala de San Telmo que ya los espera con ansias. Kali, Walter, Blas y Julio siguen escribiendo parte de la historia de nuestro folclore, tatuando momentos inolvidables en nuestras vidas y mostrando al mundo entero la calidez santiagueña que ya es marca registrada. Encontrá acá más info sobre las entradas.