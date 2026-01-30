3 shows que nos alegrarán la vida en las próximas semanas

Muerdo

El artista iberoamericano se presentará el viernes 20 de marzo en Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA) con su gira Volver a donde nacen las canciones, un espectáculo íntimo y emocional que revisita los grandes hitos de su carrera. Acompañado por un único músico multinstrumentista, Muerdo alternará guitarras, teclados y otros instrumentos para re imaginar canciones que marcaron distintas etapas de su camino.



El resultado será un reencuentro con la raíz, la palabra y el pulso compartido con el público: una celebración de la música como espacio de memoria, encuentro y resistencia. Con una carrera consolidada en escenarios de todo el mundo, regresa a la Argentina con un formato único y emocionante, que busca conectar con el público de manera más cercana y orgánica. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Juan Amador presenta Sangre Gitana

El reconocido bailaor flamenco Juan Amador, artista de raíces gitanas y criado en la provincia de Alicante, llega a Buenos Aires para presentar su espectáculo Sangre Gitana, una experiencia llena de arte. La función inaugural será el miércoles 4 de febrero en el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524, CABA), adonde llegará con una propuesta que promete impactar por su potencia escénica, su modernidad y su nivel internacional.

“No es un espectáculo más de flamenco, es una propuesta de calidad como no se ha visto antes”, anticipa Amador sobre esta obra que combina la esencia del flamenco tradicional con una innovadora fusión de estilos musicales actuales. En escena, estará acompañado por Eugenio Romero y el Ballet Flamenco de Alicante, en una producción española que se destaca por su fuerza, su energía y su impronta contemporánea.

La propuesta fusiona las raíces gitanas de Andalucía con sonoridades modernas, integrando una banda de músicos en vivo con base flamenca y una instrumentación poco convencional para el género: batería, guitarra eléctrica y saxofón, junto a los músicos flamencos tradicionales. El resultado es un espectáculo intenso, actual y profundamente artístico. Sangre Gitana combina flamenco, danzas españolas y la fusión de ritmos que van desde el soul hasta un homenaje al Indio Solari, generando un puente cultural que conecta al flamenco con el público argentino de una manera única. Las funciones serán todos los miércoles desde el 4 de febrero hasta el 4 de marzo. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Aterciopelados

Regresa a la Argentina para celebrar los 30 años de La Pipa de la Paz. Una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano vuelve al país en el marco de esta celebración. El reencuentro con el público será el domingo 26 de abril en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, CABA).

En 1998, Aterciopelados hizo historia al convertirse en la primera banda colombiana nominada a un Grammy Anglo, en la categoría Mejor Álbum Latino Alternativo, con La Pipa de la Paz. Este logro llevó a Colombia a la escena de la música internacional y consolidó a la banda como un proyecto de alcance global. Como cierre de un gran ciclo artístico iniciado con Genes Rebeldes, presentan una gira que celebra tres décadas de ese momento, y que sigue vigente como una obra icónica por su llamado a la conciencia social y la poderosa fusión entre rock, folclore y modernidad.

El tour propone una experiencia potente y altamente vendible, combinando la interpretación de las canciones más emblemáticas de La Pipa de la Paz -como Baracunatana, Cosita Seria, La Culpable, Te Juro que No, No necesito, Quemarropa y la que le da título al disco. A esto se sumará un recorrido por los grandes éxitos de la banda. Será un show cargado de historia, energía, innovación y vigencia, diseñado para conquistar públicos de todas las edades y reunir a distintas generaciones alrededor de la música. Encontrá acá más info sobre las entradas.