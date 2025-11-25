Alejandro Sanz, Shakira y Chayane suman fechas en sus shows de la Argentina

Shakira

Por entradas agotadas suma una nueva fecha en Córdoba. La superestrella colombiana suma una nueva fecha en el Estadio Kempes para el 15 de diciembre.

Ya son cinco los shows que realizará en la Argentina a fin de año como cierre de la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí). Además de las presentaciones de 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez (Avenida Juan B. Justo 9200, CABA), Shakira sumó la del 11 de diciembre. En esas tres ocasiones Angela Torres será la artista invitada que abrirá los shows.

Con este anuncio Shakira suma siete shows en el año en la Argentina: en marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos conciertos impecables, agotando todas las localidades. La locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo que la artista colombiana tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que, en este regreso, llevará por subtítulo Estoy Aquí, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. Recientemente recibió el Premio Global Touring Icon de Billboard por esa gira de estadios, con la que batió todos los récords alrededor del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: La Tortura, Ojos Así, Monotonía, La Bicicleta, Te Felicito, Shakira-BZRP Music Session #53, entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos tres estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Chayanne

Tras el éxito arrollador en ventas para sus cinco shows en el Movistar Arena en 2026, Chayanne suma una nueva fecha en Buenos Aires, ahora en el Estadio Vélez Sarsfield (Avenida Juan B. Justo 9200, CABA). El artista portorriqueño, que se presentará en Buenos Aires en el marco de su gira mundial Bailemos Otra vez Tour 2026, luego de haber agotado en pocas horas las entradas para el 24, 25 de febrero y el 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Después de más de 5 años, Chayanne regresa a la Argentina y el furor es total: se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield el 13 de marzo, con producción de Fenix Entertainment y CMN.

Además, el 11 de marzo cantará y bailará en el Estadio Instituto de Córdoba. Esta gira no sólo presenta canciones del nuevo álbum, sino también éxitos de su carrera como Un siglo sin ti, Y tú te vas, Provócame y Atado a tu amor. Con una imagen fresca y renovada, que provocó cientos de miles de reacciones en redes sociales, Chayanne sigue conquistando a sus fans en todo el continente. Es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera. Se ha consagrado como uno de los mayores artistas latinos a nivel mundial y ha sido sin duda el pionero en combinar el arte del canto con el baile.

Chayanne incluirá en su repertorio clásicos como Torero y Dejaría Todo, junto a nuevos éxitos como Bailando bachata, Como tú y yo y Te amo y punto, con la intención de guiar a su público por un recorrido emocional a través de su música. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Alejandro Sanz

Tras arrasar con la venta de entradas y agotar por completo su primera presentación en el Campo Argentino de Polo (Av. del Libertador 4096, CABA), Alejandro Sanz confirmó una segunda fecha en Buenos Aires. El 7 de marzo de 2026 se suma a la presentación del 6 del mismo mes. El multipremiado artista español incluye a la Argentina en las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo provocando una emoción absoluta en todos sus fanáticos locales que aguardan siempre con mucha expectativa y cariño su llegada.

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos shows en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, Sanz también estará el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba. Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Alejandro fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo ¿Y Ahora Qué +?. Este material tiene colaboraciones con reconocidos artistas como Shakira y Manuel Turizo y acaba de publicarse en todas las plataformas digitales y en formato físico.

En ¿Y ahora qué?, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de Palmeras en el Jardín, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca junto a Carín León o incluso con Shakira en Bésame, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países. El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica. Encontrá acá más infos obre las entradas.