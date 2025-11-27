Angel Ruiz Vuelve al Teatro Picadero con Susurros de Ida y Vuelta

El aclamado actor y cantante español Ángel Ruiz, recordado por su exitoso paso por la cartelera porteña con el musical Miguel de Molina al desnudo, regresa a Buenos Aires para una única y esperada función de su nuevo espectáculo, Susurros de Ida y Vuelta. La cita será el 11 de diciembre a las 22 en el Teatro Picadero (Pje. Enrique S. Discépolo 1857, CABA). Estará acompañado por el talentoso maestro Bru Ferri al piano, para proponer una reunión cálida y cómplice durante la cual las canciones se convierten en un puente entre orillas del Atlántico.

Susurros de Ida y Vuelta es un homenaje a los autores de España y la Argentina que han marcado la vida artística de Ruiz. Pero su propuesta va más allá de un repertorio; es un acto de cercanía: "La intención es huir de la distancia que a veces separa al escenario de las butacas y convertir el espacio en un salón compartido, en una casa abierta. El público no asiste: participa. Se sienta cerca, respira junto a los músicos, comparte anécdotas y silencios", explica.

Inspirado en una reunión íntima en su hogar, el artista busca replicar esa "buena onda" y espontaneidad en el Picadero, un teatro que considera "perfecto" por su calidez. De hecho, el artista adelantó que planea montar un sofá en el escenario e invitar al público a sentarse con él, borrando la línea entre intérprete y espectador. Aquí la entrevista completa:

Un repertorio "de plata y oro"

Ruiz, que confiesa que las canciones argentinas y españolas siempre le "tocaron el alma", presentará un repertorio muy amplio y con fusiones sorprendentes, alejado del personaje de Miguel de Molina. "Hay mucha canción argentina, copla y boleros. Es un homenaje a esas canciones que cuando las escucho y las interpreto me producen algo -comentó-. Quería mostrarle al público otra visión, otro punto de vista, y que me conocieran sin el personaje". Y rescata de Bru Ferri su visión muy propia de las canciones, pues ha realizado arreglos que prometen ser una sorpresa: "Los tangos los hace aflamencados, el flamenco lo atanga", describe Ruiz. Un ejemplo de esta alquimia musical es la versión de un tema tan querido como Alfonsina y el Mar, que se entrelazará con el Concierto de Aranjuez creando una conexión emotiva con la historia de los exiliados gallegos en el país.

"Hace ya dos años que no voy a Buenos Aires, una ciudad que me atrapa, me envuelve, me acoge y me siento como en casa", asegura. Para hacer aún más tangible esta conexión, el artista ha invitado a un amigo argentino a compartir el escenario: Cristian Fresno, guitarrista y cantante, muy conocedor del folklore y la zamba. "Quiero rodearme de personas queridas", afirmó Ruiz, prometiendo una colaboración llena de verdad. La velada del 11 de diciembre se presenta como una oportunidad irrepetible para conocer la faceta más personal y musical de Ángel Ruiz, un artista total -actor, cantante, autor y director- que, tras 35 años de trayectoria, entiende a la escena como un lugar de encuentro emocional. Encontrá acá más info sobre las entradas.