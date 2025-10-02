Anticipo de la cartelera 2026: Company y Charlie y la Fábrica de Chocolate

Company

Después de cuatro años, Fer Dente regresa como protagonista de un musical y lo hace con Company, la obra maestra de Stephen Sondheim que este verano desembarcará en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960, CABA). Con una big band en vivo, un elenco de primer nivel, la producción de Club Media y la dirección general del propio Dente, será uno de los estrenos que marcarán la temporada teatral 2026.

La historia presenta a Bobby (Dente), un hombre encantador y carismático, el soltero más codiciado que, al cumplir 35 años, se enfrenta a un dilema universal: ¿estar solo está realmente tan bueno como parece? A través de canciones icónicas y situaciones tan actuales sobre la soledad, el miedo al compromiso y la importancia de los vínculos, Company ofrece un retrato ácido, ingenioso y profundamente humano de las relaciones modernas.

Definida por The New York Times como “sutil, sofisticada y extraordinariamente divertida”, la obra confirma su vigencia como un clásico contemporáneo que sigue interpelando a cada generación. El estreno será el 8 de enero de 2026 por únicas ocho semanas. El equipo creativo está conformado por:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dirección General: Fernando Dente

Dirección Coreográfica: Vanesa García Millán

Dirección Vocal: Eugenia Gil Rodríguez

Dirección de Actores: Laura Oliva

Dirección Musical: Damian Mahler

Diseño de Escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez

Diseño de Sonido: Gastón Brisky

Diseño de Luces: David Seldes

Diseño de Vestuario: La Polilla

Producción: Club Media

Presenta y acompaña: AXION

Encontrá acá más info sobre las entradas.

Charlie y la Fábrica de Chocolate

Las productoras Ozono, MP y Los Rottemberg ya nos tienen acostumbrados a darnos espectáculos de calidad en cada receso invernal. Y otra vez vuelven a las historias de Roald Dahl, como fue con Matilda, para traernos el nuevo fenómeno teatral de escala internacional: Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show que se presentará en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA).

El musical, basado en la inolvidable novela Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013 con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por los Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026. Comenzaron ya con la búsqueda del elenco infantil y es toda una incógnita quién será el responsable de componer a Willy Wonka.

“Después del suceso de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show. Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”, expresaron los productores.

Se trata de otra producción teatral de gran escala como las que vienen brindando, que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de estas tres importantes productoras, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra promete convertirse en el gran acontecimiento teatral familiar de 2026 en la Argentina. La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka, a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.